AFASTAMENTO

Um dos maiores líderes católicos do Brasil, o cantor Padre Zezinho decidiu deixar as redes sociais após os ataques de bolsonaristas feitos neste feriado de Nossa Senhora Aparecida. Abaixo as palavras do padre, que promete retornar após o segundo turno.

SUCESSÃO

Diferentemente de outros ocupantes de cargos executivos, o prefeito de Natal, Álvaro Dias declarou que vai indicar o nome do seu candidato à Prefeitura de Natal, nas eleições de 2024. Impossibilitado de concorrer à reeleição, disse que vai consolidar um nome forte para disputar o cargo.

APOIO

Álvaro Dias considera que seu apoio à eleição de Rogério Marinho ao Senado foi decisivo para derrotar o ex-prefeito Carlos Eduardo, que era o candidato da governadora Fátima Bezerra, reeleita logo no primeiro turno. Seu apoio a Rogério Marinho, disse, foi retribuição ao que ele fez por Natal.

MISSÃO

Mais de cem prefeitos do RN assumiram o compromisso de melhorar a votação de Bolsonaro no 2ºturno. É uma missão difícil que poderá trazer repercussão negativa para seus mandatos. Foi isso que entendeu o prefeito Allyson de Bezerra, de Mossoró, que optou por cruzar os braços.

COMPARECIMENTO

O prefeito Allyson deixou bem claro que não entrará na aventura de aumentar a votação de Lula no estado. Não foi à reunião dos prefeitos, em Natal, acreditando que não vale a pena entrar na campanha de Bolsonaro contra Lula. Seria mais uma derrota nas eleições deste ano, com prejuízo eleitoral futuro.

COMBUSTÍVEIS

Apesar da pressão do PROCON sobre os postos de gasolina, o preço dos combustíveis continua aumentando no Rio Grande do Norte. Dezenas e postos foram multados, sobretudo em Natal, Mossoró e Parnamirim, mas o preço continua firme no reajuste decidido pelos donos dos postos.

PROMESSAS

No vale-tudo do processo eleitoral, Lula e Bolsonaro estão fazendo promessas difíceis de cumprir. O presidente Bolsonaro, por exemplo, depois de assinar o corte de 60% do orçamento para as Farmácias Básicas, prometeu, ontem, desonerar a folha do setor saúde. É a busca pelo voto.

EMPATE

Na guerra das pesquisas, dois institutos, o Gerp e o Paraná divulgaram resultados que mostram um empate técnico entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Em 16 dias o eleitor irá conferir mais uma vez as projeções dos institutos de pesquisas com o resultado das urnas.

MUDANÇAS

O presidente Jair Bolsonaro trabalha para modificar o quadro eleitoral no Nordeste e no Sudeste, onde perdeu substância, além de convencer os eleitores de Ciro Gomes e Simone Tibet para que votem em seu nome. Caso contrário, a tendência eleitoral continuará favorável ao ex-presidente Lula.

INVESTIGAÇÃO

Enquanto isso, por solicitação do ministro da Justiça da Justiça, Anderson Torres, a Polícia Federal instaurou ontem, quinta-feira 13, inquérito para investigar institutos de pesquisas eleitorais. O processo, entretanto, não tem poderes para suspender a divulgação de resultados ainda no 2º turno.