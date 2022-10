RELIGIÃO

O presidente Bolsonaro dividiu os cristãos em apoio ao seu nome, e não apenas entre os evangélicos. Na missa em homenagem ao dia de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional, ele foi recebido com gritos e vaias, sendo necessário o celebrante pedir “Silêncio na Basílica, viemos aqui para rezar”.

Para desconforto dos celebrantes, centenas de pessoas aguardavam a chegada de Bolsonaro nas entradas do Santuário, com distribuição de bandeiras e adesivos com o número de urna do presidente. Próximo à Aparecida colocaram outdoors com imagem dos candidatos a presidente e a governador.

HOMILIA

Para incômodo de Bolsonaro e de seus acompanhantes, o Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes pediu que os fiéis tenham uma “identidade religiosa”. “Ou somos evangélicos, ou somos católicos”. Mais cedo, Bolsonaro esteve em Belo Horizonte, onde inaugurou uma sede da Igreja Mundial do Poder de Deus.

PREGAÇÃO

Enquanto isso, o presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, pastor Elinaldo Renovato, andou pregando “que vai direto para o inferno quem não votar no presidente Bolsonaro”. A eleição foi fraudada no primeiro turno: “no TSE e no STF foi implantada uma ditadura no judiciário e essa ditadura é de esquerda”.

DIFICULDADES

O trio recém eleito, Sério Moro Senador pelo Paraná, sua esposa Rosângela Moro deputada federal por São Paulo e o ex-procurador Deltan Dallagnol, deputado federal pelo Paraná, terão dificuldades em instalar uma bancada da Lava Jato. É que a maioria dos parlamentares, ligados ao Centrão, não terão interesse no assunto.

COBRANÇA

O empresário Roberto Monzani, dono da gráfica que forneceu o material publicitário à campanha de Rosângela Moro, está cobrando uma dívida superior a R$ 500 mil em materiais de campanha e serviços a fornecedores a como santinhos, adesivos e camisetas fornecidos e que não foram pagos.

VIVALDO

Sobre o comentário desta coluna de que o deputado Vivaldo Costa, que não conseguiu reeleição, poderia participar do governo Fátima Bezerra, mesmo sendo da extrema direita, um leitor do Seridó esclarece que também existe a possibilidade de Fátima abrir vaga na Assembleia para que ele possa continuar deputado.

ESTRATÉGIA

Além da possibilidade da governadora convocar algum dos deputados eleitos para o secretariado, existe a hipótese da indicação de algum deles para o Tribunal de Contas do Estado, com o suplente assumindo o cargo de deputado estadual em caráter definitivo. Está dado o recado.

LISTA

Na próxima terça-feira (18) o Ministério Público do RN – MPRN escolherá a composição da lista sêxtupla com os nomes que vão disputar vaga no Tribunal de Justiça do RN, deixada pela desembargadora Judite Nunes que aposentou ano passado.

ESCOLHA

Depois da votação, a lista sêxtupla segue para o Tribunal de Justiça do RN onde os desembargadores escolhem três nomes. A lista tríplice, então, vai ao referendo final da governadora Fátima Bezerra que decidirá por um dos três indicados.