LAGARTIXA

O Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou com um recurso no processo que pede a cassação do registro da candidatura de Wendel Lagartixa. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá julgar a elegibilidade dele.

FÁBIO

O ministro Fábio Faria acredita que o Rio Grande do Norte ainda poderá modificar sua tendência de vitória para Lula. É uma posição difícil de acontecer, em todo o Nordeste, onde a candidatura do ex-presidente Lula cresceu mais ainda após os resultados do primeiro turno.

INELEGIBILIDADE

O TRE/RN deferiu a candidatura de Wendel Lagartixa com a justificativa de que a condenação pelo crime de posse de munição de uso restrito não se caracterizava como hediondo e assim, anulava “a incidência da causa de inelegibilidade previsto na Lei Complementar n. 64/90”.

PREFEITURA

O ex-prefeito Carlos Eduardo Alves não conseguiu eleger-se senador da República no último pleito. Mesmo assim, isso não significa que abandonará a política. E, anuncia que disputará a prefeitura de Natal em 2024, onde seu nome ainda é detentor de um invejável capital eleitoral.

SUPORTE

A governadora Fátima Bezerra terá um cuidado muito especial com a eleição do futuro prefeito da capital. É que pretende disputar, mais uma vez, o cargo de senador e sabe que a votação em Natal será fundamental para a realização desse projeto. Não acredita no engajamento do vice-governador eleito, Walter Alves, em sua campanha.

NATÁLIA

O desempenho político da deputada Natália Bonavides terá peso fundamental nas próximas eleições majoritárias no Rio Grande do Norte. Terá que fazer uma análise criteriosa antes de decidir se disputará o cargo de prefeito de Natal ou se será melhor aguardar mais dois anos para concorrer ao governo do Estado.

PESQUISAS

O eleitor, mesmo afirmando estar descrente das pesquisas eleitorais, não resiste à tentação de esperar a divulgação de novos resultados. Acontece, dizem alguns, que as pesquisas não erraram. Os eleitores é que mudaram de posição na reta final do último pleito. Como já aconteceu em eleições anteriores.

LIDERANÇAS

Natália Bonavides pode ser apresentada como um fenômeno político. Mesmo assim, não se caracterizou como líder estadual. A governadora Fátima Bezerra e senador Rogério Marinho foram eleito e reeleita para dois cargos importantes na política, mas ainda não podem ser classificados como principais lideranças estaduais no estado.

BRANCO

Por sugestão da senadora e ex-candidata a presidente da República, Simone Tebet, o ex-presidente Lula adotará o uso de cor branca na reta final de sua campanha presidencial. Ao contrário do vermelho, que é uma cor mais agressiva, o branco transmitirá uma mensagem de paz e segurança ao eleitor,

CAMPANHA

A campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio Grande do Norte ganha reforço na manhã deste sábado (15), com as presenças da primeira-dama Michelle Bolsonaro e da senadora eleita pelo Distrito Federal, a ex-ministra Damares Alves, no encontro “Mulheres com Bolsonaro”.

MICHELLE

Michelle Bolsonaro já esteve anteriormente em Natal, acompanhando o marido e presidente Bolsonaro, em ato político organizado por instituições evangélicas. Na Shock Casa Show, também na Zona Norte, a primeira dama externou que tinha uma ligação com o Rio Grande do Norte, o padrasto potiguar havia casado com sua mãe.

LAVA JATO

O casal Sérgio Moro e Rosangela Moro anunciam a formação da bancada da Lava Jato para a próxima legislatura. Além dos dois, Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados, será o articulador para a formação dessa bancada. Muitos não acreditam que os três consigam executar esse projeto.