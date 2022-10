ESTRATÉGIA

A governadora Fátima Bezerra foi vitoriosa em sua estratégia para conseguir sua reeleição para o governo do Estado, mas falhou em relação ao seu candidato ao Senado, Carlos Eduardo, que foi derrotado pelo agora senador eleito Rogério Marinho.

RAFAEL

Fátima não conseguiu administrar o percalço da candidatura do aliado, deputado Rafael Motta, ao senado, que garantiu a eleição de Rogério Marinho que obteve 41,85% dos votos válidos, seguido por Carlos Eduardo com 33,4% e Rafael com 22,76%.

JEAN PAUL

Na construção da reeleição de Fátima, o senador Jean Paul Prates teve que ceder seu lugar ao ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, passando a concorrer como suplente. Sua derrota levou o Rio Grande do Norte a perder o melhor dos seus três representantes no Senado.

OPOSIÇÃO

Pelo estilo aguerrido que possui, como senador, Rogério Marinho será a principal peça da oposição no RN. O seu poder de fogo aumentará no caso de Jair Bolsonaro ser reeleito presidente do Brasil. Rogério seria mais forte ainda como ministro-senador.

MINISTÉRIO

Comprovando que soube fazer votos om o Ministério do Desenvolvimento, o presidente Bolsonaro reconvocou Rogério Marinho para reassumir o cargo. Sua tarefa política é conquistar os prefeitos das maiores cidades onde o presidente perdeu no primeiro turno.

MINISTROS

Com Rogério Marinho reassumindo o Ministério do Desenvolvimento, o Rio Grande do Norte volte a ocupar dois ministérios no atua governo, onde o deputado federal Fábio Farias continua como ministro das Comunicações.

SUPLENTES

O ex-governador Robinson Farias será o continuador do mandato do filho, Fábio Faria, que se encerrará em 31 de janeiro de 2023. Os suplentes da chapa de deputado federal esperam que Natália Bonavides e Paulinho Freire disputem cargos executivos nas próximas eleições,

ALLYSON

O prefeito de Mossoró foi derrotado em nível estadual, não conseguindo eleger seus candidatos a deputado federal e a deputado estadual. Entretanto, mostrou a força da prefeitura fazendo seus candidatos os mais votados da cidade, o que pode ser motivo para comemoração.