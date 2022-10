UNIVERSIDADES

O Governo Federal está errado ao tentar engabelar entidades de ensino superior, onde estão localizadas as maiores inteligências do país, detentores de títulos de doutorado, mestrado, pós doutorado e pós mestrado. Mas, o presidente Jair Bolsonaro se julga mais inteligente que todos eles.

VITÓRIA

O prefeito Allyson está incluído na lista dos grandes derrotados nas últimas eleições. Pela primeira vez na história política de Mossoró, um prefeito, no exercício do cargo, não consegue eleger nenhum dos seus candidatos, Lawrence Amorim para a Câmara dos Deputados e Soldado Jadson para a Assembleia.

LIDERANÇA

O prefeito Allyson, inexperiente, apostou em assumir uma liderança política em nível estadual. O projeto fracassou e o melhor será se de dicar mais à administração municipal, tendo em vista o crescimento da oposição ao seu governo na Câmara Municipal.

APROVAÇÃO

O eleitor não aceitou a estratégia do deputado estadual Alberto Dickson e sua esposa, deputada federal Carla Dickson, concorrendo às respectivas reeleições por partidos diferentes. Na confusão, os dois não conseguiram retornar à Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

AGRIPINO

Como era esperado, o ex-senador José Agripino, presidente estadual do União Brasil anunciou seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Filiadas à mesma legenda, Sandra Rosado e Larissa Rosado apoiam o ex-presidente Lula da Silva. O UB liberou seus filiados em relação ao apoio ao candidato a presidente.

BANCADA

A bancada federal do Rio Grande do Norte continuará com apenas uma representante na Câmara dos Deputados, Natália Bonavides, que obteve 157.565 votos e a senadora Zenaide Maia, que ainda terá quatro anos do mandato para qual foi eleita em 2018.

CANDIDATURA

Como deputada federal mais eleita nas últimas eleições, Natália Bonavides será pressionada a disputar a prefeitura de Natal nas próximas eleições. Caso isso não aconteça, poderá ser a candidata natural a concorrer ao governo do Estado em 2026.

ASSEMBLEIA

Entre os deputados estaduais, houve um aumento da representação feminina que passou de 3 para 5 representantes. Foram eleitas em 2022, Terezinha Maia (PL), Eudiane Macedo (PV), Cristiane Dantas (SD), Divaneide (PT) Isolda Dantas (PT). Em 2018, Cristiane Dantas (PPL), Isolda Dantas (PT), Eudiane Macedo (PTC).

RENOVAÇÃO

Para a atual legislatura, foram eleitos, pela primeira vez, nove deputados estaduais: Wendel Lagartixa (PL);

Adjuto Dias (MDB); Divaneide (PT); Dr. Kerginaldo Jacome (PSDB); Luiz Eduardo (SD); Terezinha Maia (PL); Ivanilson Oliveira (União); Taveira Jr (União) e Neilton (PL).