OPOSIÇÃO

Eleita logo no primeiro turno, a governadora Fátima Bezerra não conseguiu eleger a maioria dos deputados federais e estaduais nem o senador da República. Isso significa que poderá haver modificação em seu relacionamento com os parlamentares, que lhe deram apoio no atual período administrativo.

CIDADES

Fátima Bezerra recebeu votação consagradora, vencendo em 158 das 167 cidades do Estado, ficando Fábio Dantas, o segundo colocado, vitorioso em somente 9 municípios. O senador Styvenson Valentim, terceiro colocado, não obteve vitória em nenhuma cidade potiguar

ASSEMBLEIA

Não é raro o governador eleito perder a maioria das cadeiras na Assembleia Legislativa, situação que, muitas vezes, é modificada antes de posse em 1° de fevereiro. No plano federal a mudança é mais difícil, o que levará a governadora a exercitar sua capacidade de diálogo e convencimento.

SENADO

Entre os três senadores, apenas Zenaide Maia mantém um bom relacionamento com a governadora Fátima. Rogério Marinho será o líder do bolsonarismo e o senador Styvenson não tem aproximação política com o governo estadual do RN.

EZEQUIEL

O atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, já trabalha a sucessão no cargo e, se possível, articular a própria permanência o que, para muitos, não será possível por conta da própria lei que não permite mais que duas eleições consecutivas.

ROBINSON

Depois de exercer os cargos de deputado estadual, vice-governador e governador do Estado, Robinson Faria chega à Brasília como deputado federal eleito nas últimas eleições. Não fez por menos e registrou foto em frente ao Palácio da Alvorada, que fica próximo ao prédio da Câmara dos Deputados.

EDUCAÇÃO

Com o novo contingenciamento do governo federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte computa perdas de R$ 23 milhões do seu orçamento. O governo federal insiste que os cortes efetuados não prejudicam as Universidades.

COMPROMISSOS

O reitor da UFRN, José Daniel Diniz, disse que, com esse novo bloqueio, é “impossível” a universidade fechar o ano cumprindo os compromissos em contrato. “Não tem como as universidades concluírem o ano cumprindo com seus compromissos dos contratos com esse bloqueio que aconteceu. É simplesmente impossível de acontecer”, disse o reitor em entrevista ao g1.

BENES

Reeleito para mais um mandato, o deputado federal Benes Leocádio apoiará a candidatura do presidente Bolsonaro que trabalha pela reeleição. O seu partido, o União Brasil, decidir liberar seus filiados para que escolham em quem votar para presidente.