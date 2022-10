PROJEÇÃO

Com os resultados das eleições, começam a ser feitas projeções para o futuro. A deputada Natália Bonavides poderá ser candidata à prefeita de Natal, se assim o desejar, e Álvaro Dias candidato ao governo do estado, com o apoio do senador eleito Rogério Marinho.

OPOSIÇÃO

Depois de quatro anos no governo, praticamente sem oposição, a governadora Fátima Bezerra terá uma oposição combativa nos seus próximos quatro anos. O senador Rogério Marinho e o prefeito de Natal Álvaro Dias não lhe darão trégua.

CIDADES

A governadora Fátima Bezerra perdeu em apenas nove cidades: São José do Mipibu, Senador Georgino Avelino, Passa e Fica, Monte das Gameleiras, São Tomé, São Paulo do Potengi, Galinhos, Itajá e Riacho da Cruz.

SENADO

O ex-ministro Rogério Marinho (PL) foi o candidato a senador mais votado em 108 das 167 cidades do Rio Grande do Norte. Dos seis maiores colégios eleitorais do Estado, por exemplo, o ex-ministro venceu em quatro: Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba.

OPOSIÇÃO

A indefinição de um candidato a governador foi um fator negativo para a oposição, nas eleições de domingo. Para enfrentar o sucessor de Fátima, em 2026, as jogadas políticas começam com o fortalecimento de nomes com condições de disputa, passando, antes, pela sucessão municipal.

EVANGÉLICOS

Os evangélicos não sairam bem, politicamente, no Rio Grande do Norte. O deputado estadual Alberto Dickson e a deputada federal Carla Dickson não conseguiram reeleição para os cargos que ocupam, o mesmo acontecendo com o ex-deputado Antônio Jácome.

ALVES

Os tradicionais “bacuraus” mostraram a desaprovação à disputa ocorrida no seio da família Alves. Garibaldi Alves, Henrique Alves e Carlos Eduardo Alves não conseguiram êxito em suas disputas pelo Senado e Câmara dos Deputados. Somente Walter Alves, que não foi votado, será vice-governador do estado.

DECISÃO

Derrotado na disputa pelo Senado, e rejeitado pelos petistas tradicionais pela dubiedade política em relação à política nacional, Carlos Eduardo Alves declarou que participou da decisão da Executiva Nacional do PDT que garantiu apoio ao nome do ex-presidente Lula neste segundo turno.

PDT

O PDT anunciou ontem, terça-feira (4), apoio do partido à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no segundo turno das eleições para a Presidência da República. No primeiro turno, o PDT teve o ex-governador do Ceará Ciro Gomes como candidato à Presidência da República. Ele ficou em quarto lugar, com 3,5 milhões de votos (3%).

GOVERNADORES

O governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e o de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), articulam uma carta de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) assinada por governadores. Além dos dois, os governadores reeleitos do Rio, Cláudio Castro (PL), e do DF, Ibaneis Rocha (MDB) também vão assinar o documento.

PRIORIDADES

Em sua primeira entrevista após a reeleição, a governadora Fátima declarou ao Bom Dia RN que suas prioridades serão a realização de concurso público, aumento de escolas com tempo integral e investimento em recuperação das estradas estaduais., mais investimentos em hospitais regionais, ampliação de escolas de tempo integral e na segurança.

ADAPTAÇÃO

O senador Sérgio Moro mostrou que se adapta facilmente ao jogo político. Saiu do governo acusando o presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, mas, agora, dá a volta por cima e retorna ao bolsonarismo, oferecendo apoio ao presidente de quem foi ministro e deixou o cargo atirando.

PROMESSA

No vale-tudo da política, o presidente Bolsonaro, com minoria de votos no público feminino, anunciou o pagamento do 13º salário às mulheres que recebem o Auxílio Brasil, mas somente a partir do próximo ano. Além disso, autorizou a inclusão de mais 500 mil famílias no programa.