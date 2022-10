REELEIÇÃO

A governadora Fátima Bezerra foi reeleita para o cargo logo no primeiro turno. Foi uma campanha bem articulada, onde cresceu desde os 34 pontos iniciais até aos mais de 58% obtidos na eleição de ontem, numa vitória consagradora sobre seus adversários.

ESTRATÉGIA

Para chegar a esse resultado, Fátima teve que neutralizar possíveis adversários com potencial político para enfrenta-la. Foi assim que retirou de campo o deputado Ezequiel Ferreira, o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves e, por tabela, o prefeito Álvaro Dias.

CANDIDATURA

Não se pode negar que a governador Fátima Bezerra fez um esforço sobre humano para conseguir a vitória de Carlos Eduardo Alves, ao Senado. Chegou a se indispor com correligionários antigos, como o deputado Rafael Motta, que disputou o mesmo cargo. No final, o eleito foi Rogério Marinho.

SENADO

O ex-deputado federal e ex-ministro Rogério Marinho foi eleito senador, devendo permanecer no cargo pelos oito anos do mandato. Não deverá disputar o governo do Estado em 2026. Sua vitória, além do mérito pessoal teve o respaldo do bolsonarismo no Rio Grande do Norte.

INSUCESSO

Apesar do esforço pessoal e empenho absoluto, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra não conseguiu eleger seus candidatos a deputado federal, Lawrence Amorim e a deputado estadual, Soldado Jadson.

MOSSORÓ

Com a derrota do deputado federal Beto Rosado, que não conseguiu sua reeleição à Câmara dos Deputados, Mossoró ficará sem nenhum representante no Congresso Nacional, uma vez que outros candidatos da cidade também não conseguiram eleição para o posto. Ficamos sem deputado federal e sem senador.

PRESIDENTE

O ex-presidente Lula foi vitorioso no 1º turno, obtendo 48,43% dos votos, contra 43.20 do presidente Bolsonaro. Mesmo assim, o senador eleito e seis dos oito deputados federais eleitos são declaradamente bolsonaristas. O segundo turno acontece no dia 30 de outubro.

RENOVAÇÃO

Com a eleição de quatro novos deputados federais, a nossa bancada foi renovada em 50%, mesmo que alguns dos eleitos já estejam na política potiguar há alguns anos. Na Assembleia Legislativa, a renovação ficou em torno de 40% de novos detentores do mandato de deputado estadual.

BRANCOS/NULOS

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, entre os 80% dos eleitores que compareceram às urnas nas eleições deste ano, foi registrado um número de 4,20% de votos brancos e nulos. Nas eleições de 2018, esse índice foi 8,8%. O índice de abstenção ficou em 20,89%, mesma média de pleitos anteriores.

SEGUNDO TURNO

Lula disse que o segundo turno era apenas a prorrogação do resultado final, quando seria eleito presidente. Bolsonaro falou que o segundo tempo pela frente significa que tudo passa a ser igual, tempo para cada lado ( de propaganda no rádio e na TV).

PESQUISAS

O resultado das urnas neste primeiro turno da disputa presidencial mostrou uma diferença de pouco mais de 5 pontos percentuais entre Luiz Inácio Lula da Silva (48,35% dos votos) e Jair Bolsonaro (43,26%), muito menor do que os levantamentos projetaram — um erro fora da margem de erro.