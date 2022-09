SENADO AMERICANO

O Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade, uma resolução apresentada pelo senador Bernie Sanders e outros cinco senadores democratas para defender a democracia no Brasil. O texto é favorável ao rompimento de relações e assistência militar entre países em caso de um golpe.

POSIÇÃO

“Não estamos tomando lado na eleição brasileira, o que estamos fazendo é expressar o consenso do Senado de que o governo dos EUA deve deixar inequivocamente claro que a continuidade da relação entre Brasil e EUA depende do compromisso do governo do Brasil com democracia e direitos humanos” disse o senador Sanders.

INDECISOS

O índice de eleitores para deputado federal que afirma não saber dizer em quem vão votar é de 47,56%, enquanto 8,67% disseram que não votam em nenhum candidato. Para deputado estadual, os indecisos são 44,39% e os que não votam em nenhum candidato, 8,39%.

GOVERNO

A quarta e última pesquisa de intenções de votos TRIBUNA/Difusora/Consult mostra Fátima Bezerra à frente dos candidatos, com 43,11%, Fábio Dantas (Solidariedade) passou para segundo lugar, aparecendo com 17,83%, no empate técnico com o candidato do Podemos, o senador Styvenson Valentim, que tem 17%.

LIBERAÇÃO

Portaria estadual prevê venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, bares, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos afins localizados no RN, entre 6h e 17h deste domingo (2), condicionadas à apresentação do comprovante de votação no 1º turno junto com documento de identificação com foto.

ACIDENTE

O deputado federal Rafael Motta sofreu acidente na noite de ontem, quando se dirigia à Mossoró para participar da mobilização política da governadora Fátima Bezerra. O acidente aconteceu nas proximidades de Assú, mas o candidato e a equipe passam bem.

RENOVAÇÃO

Diferente da eleição de 2018, não haverá mudança radical nos ocupantes de cargos eletivos. Àquela época, houve o efeito Bolsonaro que, eleito, não apresentou grande diferença em relação aos políticos anteriores. No RN, poderão voltar aos cargos mais importantes um filho de Garibaldi Alves, outro de Agnelo Alves e um neto de Djalma Marinho.

FOME

Pesquisa relacionada ao uso do Auxílio Brasil mostra que as famílias gastam 70% dos R$ 600 reais na compra de comida. É a comprovação de que a fome é uma realidade em nosso país. A partir de janeiro do próximo ano o auxílio Brasil volta ao patamar de R$ 400 reais, insuficientes para a compra da própria alimentação.

PESQUISA

Atenção! amanhã, sábado (01), véspera das eleições, a InterTv Cabugi divulgará sua última rodada de pesquisa do 1° turno contratada ao Ipec. Foram 800 entrevistados de 25/09 a 01/10, para os cargos de governador e senador.

SALÁRIOS

O Governo do Estado conclui, nesta sexta-feira (30), o pagamento salarial de setembro para ativos, inativos e pensionistas. Mais da metade do funcionalismo estadual já recebeu o salário integral na primeira quinzena do mês, totalizando mais de R$ 211 milhões de um total de R$ 552 milhões.

CANDIDATOS

Trezentos e cinco (305) candidatos disputam a eleição de deputado estadual. Há postulantes de todas as regiões do Rio Grande do Norte. Cento e setenta e seis (176) estão concorrendo a uma cadeira de deputado federal. Para o Senado existem dez candidatos e nove concorrem ao governo do Estado.