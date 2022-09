ELEITORES

O Brasil é o quarto país com maior número de eleitores. Com 156 milhões de eleitores, perde para a Índia, que tem 900 milhões, os Estados Unidos, com 214 milhões e a Indonésia, com 194 milhões.

ELEIÇÃO

No próximo domingo, os 156 milhões de eleitores vão escolher o futuro Presidente da República, 27 governadores de Estados, 513 deputados federais, 81 senadores e deputados estaduais para 27 assembleias, cada uma com diferente número de representantes.

ARQUIVAMENTO

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou arquivar os pedidos para investigar se o presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou interferir no inquérito sobre o gabinete paralelo de pastores no Ministério da Educação (MEC). Segundo o Estadão, prefeitos relataram que receberam pedidos de propina em troca da liberação de recursos do MEC.

SAÚDE

Em todas as pesquisas, o brasileiro vem apontando a saúde como primeiro ou segundo problema a ser resolvido pelo próximo governante dos brasileiros. Além disso, uma em cada três pessoas ouvidas escolheram a saúde como área que mais piorou nos últimos quatro anos. Em Mossoró, não é diferente.

CATABI

No final da última semana foi registrado um pequeno solavanco no relacionamento político entre o prefeito Allyson Bezerra e o vereador Lawrence Amorim, candidato a deputado federal. Tudo por conta de aliança para deputado estadual firmada por Lawrence, sem autorização do prefeito, que apoia o Soldado Jadson para a Assembleia Legislativa.

REAFIRMAÇÃO

Para mostrar seu descontentamento com o aliado e presidente da Câmara Municipal, o prefeito Allyson obrigou o prefeito de Mossoró a declarar de público: “Jadson é o meu único candidato a deputado estadual. Não existe uma segunda ou terceira opção”, disse.

GASOLINA

Foi difícil acreditar que estivesse acontecendo, mas, ontem, alguns postos de combustíveis, em todo país, aumentaram o preço da gasolina fornecida ao usuário. Enquanto a média de preços está em R$ 4,97, esses postos passaram a cobrar R$ 5,49. É preciso ficar atento.

CANDIDATURA

Em Natal, é tida como certa a candidatura da deputada Natália Bonavides para a prefeitura da capital. Pela situação, o nome mais falado é o de Paulinho Freire, caso seja eleito deputado federal com expressiva votação em Natal. Em Mossoró, o prefeito Allyson se preocupa em estadualizar o nome, com o objetivo de disputar o governo do Estado.

ROSALBA

Ainda não foi digerida pelos correligionários a adesão da ex-prefeita Rosalba Ciarlini à candidatura da governadora Fátima Bezerra à reeleição. Foi um ato isolado, que não foi acompanhado pelo sobrinho e deputado federal Beto Rosado nem pelos rosalbista mais tradicionais. A vitória de Fátima, em Mossoró, está comprovada pelas pesquisas há bastante tempo.

APOIO

O candidato do PDT ao Senado, Carlos Eduardo, foi outro que decidiu abandonar o voto em Ciro Gomes e declarar apoio ao candidato a presidente da República, Lula da Silva. “Temos que terminar a eleição no primeiro turno”, afirmou.