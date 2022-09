SENADO

O candidato Carlos Eduardo Alves tem mostrado melhor desempenho nas pesquisas relacionadas à reeleição ao Senado. Entretanto, quem conversa com seus concorrentes, Rogério Marinho e Rafael Motta escutam a certeza de cada que serão os vitoriosos no dia da eleição.

MENSALÃO

O mensalão chegou a ser considerado uma vergonha e símbolo da corrupção na política brasileira. Seu substituto, o Orçamento Secreto, entretanto, ainda não conseguiu sensibilizar o eleitor brasileira para a excrecência que representa por conta do processo de corrupção eleitoral que representa.

PESQUISAS

Esta segunda-feira, 26, é o último dia para registrar pesquisas eleitorais que serão divulgadas até o dia da votação no primeiro turno. A lei eleitoral permite que as pesquisas sejam divulgadas a qualquer momento, inclusive no dia das eleições, mas devem ser registradas com cinco dias de antecedência.

PRISÃO

A partir de hoje, 27, nenhum eleitor poderá ser preso, exceto em flagrante. Na quinta-feira, 29, serão veiculadas as últimas propagandas no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV relativas ao primeiro turno.; também é o último dia para a realização de comícios. Os debates na rádio e TV podem ser feitos até 7h da sexta-feira, 30.

ESTABILIDADE

A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (26), encomendada pela Globo e registrada no TSE sob o n° BR-01640/2022, mostra um cenário de estabilidade com ex-presidente Lula (PT) com 48% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 31% na eleição para a Presidência da República em 2022.

CONSIGNADO

O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, disse que o governo vai disponibilizar nesta semana a opção de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial.

OEA

O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem (26) integrantes da missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) que observará as eleições no Brasil. O chefe da delegação declarou que “a nossa missão é de observação, no respeito da institucionalidade do Brasil, promovendo a participação dos cidadãos brasileiros ao voto”.

IRREGULARIDADES

Segundo o jornal Folha de São Paulo, A Polícia Federal encontrou no telefone do principal ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) mensagens que levantaram suspeitas de investigadores sobre transações financeiras feitas no gabinete do presidente da República.

UOL

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar hoje, em entrevista ao Jornal da Record, a reportagem do UOL que mostrou que quase metade do patrimônio em imóveis do candidato à reeleição e de seus familiares foi adquirido, total ou parcialmente, com uso de dinheiro em espécie nas últimas três décadas.

VOTO

Apoiadores de Simone Tebet, como José Serra, Aécio Neves e Roberto Freire estão sendo tentados pelos que apoiam Lula para que abandonem sua candidata a presidente e passem a apoiar o ex-presidente Lula. É a campanha pelo voto útil para evitar surpresas em um segundo turno contra Bolsonaro, onde tudo pode acontecer.

