POLÍTICA

O fim de semana foi bastante movimentado na esfera política. Na sexta-feira, o prefeito desfilou pelas ruas da cidade com os seus candidatos a senador, deputado federal e deputado estadual. Estranhamente, o presidente Bolsonaro não está tendo vez nesse palanque.

PISEIRO

Para quem ainda não conhece o termo, significa festa, zoeiro, estilo musical surgido na Bahia. O PT desceu o Alto de São Manoel, sem candidatos no palanque, mas com a presença de candidatos a cargos legislativos de todos os partidos que apoiam Lula e Fátima Bezerra.

RAFAEL

No domingo (25) foi a vez do deputado Rafael Motta, convicto que será o vitorioso na disputa pelo Senado. Visitou a Cobal durante o dia e, à noite, comandou a maior carreata realizada em Mossoró na atual campanha. Presença de candidatos a cargos eletivos que apoiam seu nome nessa disputa.

HENRIQUE

No palanque de Rafael Motta, presença do ex-deputado Henrique Alves, que concorre à eleição para deputado federal. Henrique foi eleito deputado federal por onze vezes consecutivas, sendo ainda presidente da Câmara dos Deputados e ministro do Turismo, no governo Michel Temer.

VICE

Ao escolher seu companheiro de chapa na disputa pela presidência da República, Lula procurou somar e foi buscar um tradicional adversário, Geraldo Alkmin, para compor sua chapa. Bolsonaro, ao contrário, optou por indicar um novo militar, o general Braga Neto, sem se preocupar com a ampliação dos votos.

VOTAÇÃO

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cidadão pode saber o local de votação, devendo informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. O resultado indicará os números da zona eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação.

PREVISÃO

As eleições para o governo do estado, depois de conhecidos os candidatos eleitos, servem de balizamento para as eleições municipais de 2024. Por isso é que os atuais prefeitos se empenham para mostrar força nas votação dos seus candidatos.

MARTE

O professor Júlio Rezende, da UFRN, participou ontem, em Paris, do 73° Congresso Internacional de Astronáutica, apresentando trabalhos sobre o planeta Marte. O professor Rezende criou a primeira estação de pesquisa e simulação de Marte no hemisfério sul, Habitat Marte, localizada no município de Caiçara do Rio do Vento.

QUEIJO

Ainda em nível internacional, o queijo artesanal produzido no RN marcou uma boa presença no 2º Concurso Mundial do Queijo do Brasil, que se realizou semana passada em São Paulo. Produtores do RN, do Seridó e Zona Oeste, trouxeram 20 medalhas – Ouro, Prata e Bronze – prova do fortalecimento do nosso polo queijeiro.

PRECIPITAÇÃO

Lideranças políticas, empresariais e mídia se precipitaram ao condenar o governo do Estado quanto ao impedimento da abertura das Lojas Havan, em Natal. Horas após o acontecimento, o próprio Luciano Hang pediu desculpas e reconheceu a falta de cumprimento das exigências legais para o funcionamento da empresa.