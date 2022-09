CANDIDATOS

O eleitor brasileiro foi surpreendido com o convite de Lula para que Geraldo Alkmin fosse seu candidato a vice-presidente da República. O ex-presidente precisava mostrar ao Brasil que um novo governo tendo-o como presidente da República não seria marcado pelo radicalismo nem pelo revanchismo.

FÁTIMA

No Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra repetiu o exemplo de Lula e convidou para seu candidato a vice-governador o deputado federal Walter Alves. Para completar o projeto, trouxe o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo para disputar o Senado pela sua coligação.

ADVERSÁRIOS

Walter e Carlos Eduardo eram adversários de Fátima e terminaram silenciados politicamente. Há quem considere que os dois não somaram votos para a reeleição de Fátima, de forma consagradora. O mais importante é que Fátima eliminou dois potenciais adversários e poderá vencer, ainda no 1° turno.

OUSADIA

O gesto mais ousado da governadora Fátima Bezerra, entretanto, foi trazer a ex-governadora Rosalba Ciarlini para participar da sua coligação. Mesmo faltando menos de duas semanas para a data da votação em 1º turno, sempre haverá algum voto a ser somado nesse apoio.

REAÇÃO

A decepção e revolta com o apoio de Rosalba à Fátima Bezerra foram maiores entre os correligionários da ex-prefeita, que não entenderam a sua atitude. Há poucos meses, houve aberturas de CPI contra Rosalba e vice-versa, capitaneadas pelas duas líderes que hoje se encontram.

AUMENTO

Em sua coluna diária no AgoraRN, o vereador Luiz Almir publica que o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Laurence Amorim, candidato a deputado federal, aumento a folha de pagamento do legislativo mossoroense em 60%. “A fofoca na cidade é que foi em troca de apoio”, divulgou.

ALLYSON

Por maior que seja o esforço que venha realizando, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, não tem conseguido modificar o quadro eleitoral no que diz respeito aos votos para Lula presidente e Fátima governadora. A liderança municipal não se sobrepõe a essas candidaturas.

COVID

Finalmente, a assessoria política do Bolsonaro identifica o seu comportamento durante a pandemia da Covid-19 como sendo responsável por parte da rejeição dos brasileiros ao presidente da República. São milhares de vítimas da virose resultantes do descaso do governo na campanha da vacinação.

POBREZA

Embora ocupando a presidência da República há quase quatro anos, o presidente Bolsonaro está sem discurso para sua campanha de reeleição. Ontem, em pronunciamento, declarou que, se reeleito, nomeará dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Pelo amor de Deus!!!!!!

CIRO

Um dos principais caciques da política nacional da atualidade, o ministro Ciro Nogueira tentou se afastar da campanha de Bolsonaro, anunciando que tiraria férias na última semana antes do primeiro turno. O mundo quase que veio abaixo e Ciro, prudentemente, suspendeu as férias anunciadas.