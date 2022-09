PESQUISA

Registrada no TSE sob o número BR-04180/2022 o Datafolha divulgou ontem à noite, resultado de pesquisa, apresentando Lula com 47% das intenções de voto ante 33% do atual chefe do Executivo. No levantamento anterior, Lula marcava 45%. Bolsonaro manteve os 33%.

VOTO ÚTIL

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira, 21, mostrou que 26% dos eleitores aceitam mudar de voto para eleger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno, enquanto 64% rejeitam fazê-lo. O dado representa um trunfo à campanha de Lula pois, se confirmado, amplia a margem sobre Bolsonaro (PL).

IMPEACHMENT

O senador Lasier Martins (RS) pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes pelo crime de responsabilidade. A decisão do senador foi motivada por supostas arbitrariedades cometidas contra o grupo de empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que tiveram contas bancárias bloqueadas e contas de redes sociais suspensas.

ROSALBA

A decisão da governadora Fátima Bezerra em aceitar o apoio da ex-governadora Rosalba Ciarlini não foi bem recebida por alguns setores do PT estadual. O mesmo que aconteceu quando da adesão de Carlos Eduardo Alves e de Walter Alves. Acontece que, em política, tudo que soma é considerado válido.

INTERPRETAÇÕES

Para quem acompanha a cena política mossoroense, o fato de Rosalba deixar o sobrinho, deputado federal Beto Rosado, presidente estadual do Progressista no RN tem a ver com a sucessão municipal em 2024. Nada com o prefeito Allyson Bezerra, mas um freio nas pretensões da deputada petista Izolda Dantas.

ENCERRAMENTO

Depois de percorrer todas as regiões do Estado, a governadora Fátima Bezerra, vai dedicar os últimos dias de campanha à região da Grande Natal, onde os prefeitos Álvaro dias (Natal) e Rosano Taveira (Parnamirim), apoiam Rogério Marinho. A governadora quer reforçar a candidatura ao Senado de Carlos Eduardo Alves.

RECURSOS

A governadora Fátima Bezerra (PT) foi quem recebeu mais recursos entre todos os postulantes ao Governo do Estado. A petista arrecadou sete vezes mais do que a soma dos recursos depositados nas contas de todos os demais concorrentes ao cargo, que não receberam a mesma atenção dos partidos que representam.

VALORES

Ao todo, a governadora recebeu R$7.139.522,00 do partido dos trabalhadores e R$ 24 mil) do MDB. Fábio Dantas declarou à Justiça Eleitoral ter recebido do Solidariedade a quantia R$ 616.600,00. O terceiro candidato que mais arrecadou na campanha foi Danniel Morais, que recebeu R$ 213.285,92 do diretório nacional do PSOL.

VERBAS

Deputados do Centrão reclama do bloqueio de R$ 2,6 bilhões em despesas no Orçamento federal deste ano, faltando dez dias para as eleições. Hoje, a maior parte dos valores bloqueados são de emendas de relator, usadas para negociação política entre o governo e o Congresso e não atendem a todos os parlamentares.

INCORRIGÍVEL

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a falar hoje sobre a ideia de militares em fiscalizar a “sala secreta” do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante a eleição, prevista para o dia 2 de outubro. A verdade é que essa sala secreta referida por Bolsonaro simplesmente não existe.