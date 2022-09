AEROPORTO

A CDL de Mossoró fará entrega aos candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte, propostas para a viabilização do aeroporto Dix-sept Rosado, em Mossoró. Atualmente, o aeroporto é deficitário, com um custo de manutenção em torno de R$ 90 mil e arrecadação de apenas R$ 30 mil.

AUTO

O espetáculo Auto da Liberdade será reapresentado de 27 a 29 de setembro, com referência aos quatro atos libertários de Mossoró. A estreia do espetáculo acontecerá na próxima terça-feira (27), iniciando às 21h, na Estação das Artes Elizeu Ventania, no Corredor Cultural, bairro Centro.

PAGAMENTO

O Governo do Estado confirma o pagamento, no dia 30 de setembro/2022, da primeira parcela do décimo terceiro salário para os servidores da ativa, aposentados e pensionistas. Trabalhadores da Educação e dos órgãos da administração indireta, como Detran, Idema e IPERN, que têm arrecadação própria, receberam a antecipação em junho.

SANTINHOS

A Procuradoria Regional Eleitoral no RN expediu instrução para que os promotores eleitorais em todo o estado estejam atentos ao derramamento de materiais de campanha, como “santinhos”, panfletos e adesivos nas ruas próximas aos locais de votação durante as eleições deste ano. A prática, conhecida como “voo da madrugada”, constitui propaganda irregular.

Pesquisa

Pesquisa do Instituto Seta, divulgada no dia 05 de setembro no Rio Grande do Norte, teve divulgação suspensa pelo Tribunal Regional Eleitoral, por conta da falta da informação de área física. É “obrigação de todo e qualquer Instituto em ano eleitoral adicionar os municípios pesquisados no sétimo dia após o registro de um levantamento eleitoral”.

VONTADE

Da mesma maneira que existe o “jornalismo desejoso”, está se tornando rotina o resultado de “pesquisa desejosa”. As distorções são tão gritantes que mostram o direcionamento dos resultados para candidatos selecionados.

ENFERMEIROS

Profissionais da Maternidade Januário Cicco, do Onofre Lopes e do Ana Bezerra aderiram à paralisação por tempo indeterminado, por um reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Em Mossoró, os profissionais da categoria aderiram ao movimento. Mobilização semelhante acontece em outros estados do Brasil.

DEBATE

O ex-presidente Lula não irá ao debate do SBT. O petista e seu estado-maior avaliam o debate na emissora de Silvio Santos, que vem a ser sogro do ministro das Comunicações, Fábio Faria, como um jogo no estádio do adversário. A jornalista Vera Magalhães considera que a decisão peca por excesso de cautela. O debate se dará num pool de veículos que inclui jornal, portal de internet e rádios.

JUSTIÇA

Apesar das reclamações da interferência da Justiça nas decisões eleitorais, os políticos abusam nas em ações nesse sentido. Até mesmo o que o candidato pode usar em suas mensagens ou dizer nos discursos. Ontem, por exemplo, o TSE proibiu a campanha de Bolsonaro usar imagens de discurso na ONU. Antes, houve proibição semelhante com imagens do presidente Bolsonaro nos funerais da Rainha Elizabeth II.

SELIC

​A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ontem, O Copom manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.