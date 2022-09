VACINAÇÃO

Diante das baixas coberturas vacinais, a Prefeitura de Mossoró realizará na próxima sexta-feira (23) novo dia D de multivacinação em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com destaque para a vacinação contra a poliomielite. A aplicação das vacinas será das 7h às 11h e das 13h às 17h e visa melhorar a cobertura vacinal contra a pólio no município.

PESQUISA

A 98FM e o Instituto Data Vero divulgaram, ontem, nova pesquisa eleitoral. Pelo resultado, se as eleições fossem hoje, Fátima Bezerra seria reeleita no 1º turno. Ela cresceu em relação à última pesquisa e atingiu 46,4% das intenções de voto, mais que a soma de todos os adversários.

SENADO

Na mesma pesquisa, registrada na Justiça Eleitoral sob protocolos RN-04242/2022 e BR-06960/2022, na pesquisa eleitoral estimulada para o Senado, Carlos Eduardo (PDT): 28,6%, Rogério Marinho (PL): 20,6% e Rafael Motta (PSB): 9,2%.

PRESIDENTE

O eleitor também mostrou a preferência entre os candidatos a presidente da República. Lula (PT): 49,7%, Jair Bolsonaro (PL): 30,3%, Ciro Gomes (PDT): 5,6%, Simone Tebet (MDB): 1,5%, Soraya Thronicke (UB): 0,3%, Vera Lúcia (PSTU): 0,1% e Sofia Manzano (PCB): 0,1%. Nenhum/branco/nulo: 5,7%. Não sabe/não respondeu: 6,6%. Luiz Felipe D’Ávila (Novo), Constituinte Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram.

EXPECTATIVA

Na política potiguar, embora pontuando na primeira colocação há vários meses, partidários da governadora Fátima Bezerra temem um segundo turno tendo o senador Styvenson Valentim como adversário. Para o Senado, Carlos Eduardo está atento com o crescimento de Rogério Marinho, seu principal concorrente nas eleições deste ano.

FIXAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro, voltou a fazer ataques ao seu oponente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante almoço com a comitiva brasileira e apoiadores, realizado nesta terça-feira. Ele voltou a enaltecer o atual momento da economia do País e a autopromover o seu governo, comemorando a redução de invasões dos Sem Terra na sua gestão, e repetiu que é “imbrochável”.

PAGAMENTO

Em nota à imprensa, o Governo do Estado confirmou a data de pagamento da primeira parcelo do décimo terceiro salário para servidores da ativa, aposentados e pensionistas. Aqueles que ganham até R$ 4 mil, brutos, terão adiantamento de 30% no dia 30 de setembro. Quem recebe acima de R$ 4 mil, receberão 30% em 30 de novembro.

ENFERMAGEM

Profissionais da área de enfermagem realizam nesta quarta-feira (21) uma paralisação contra a suspensão do piso salarial da categoria e o veto do presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SindSaúde/RN), podem participar do ato tanto profissionais de enfermagem da rede pública quanto da privada.

PACHECO

O presidente da República em exercício, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) reuniu-se na tarde de segunda-feira, 19, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a suspensão do piso da enfermagem. Pela manhã, o parlamentar debateu com senadores formas de financiar a medida.

ESTRATÉGIA

Enquanto apoiadores de Bolsonaro intensificam no Telegram teoria de fraude usada por Donald Trump contra Biden, a assessoria do ex-presidente Lula prepara pacote de promessas por votos da classe média, como o aumento do salário mínimo e o socorro às famílias endividadas.