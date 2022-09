PUBLICIDADE

O prefeito Allyson Bezerra não faz por menos. Em toda peça publicitária, fotos, faixas, santinhos e outros permitidos pela Justiça Eleitoral, sua presença é marcada entre os candidatos que apoia, seja ao Senado, deputado federal ou deputado estadual. Com isso, mantém seu nome em evidência.

CANDIDATURAS

O norte-rio-grandense não pode reclamar de falta de opção nas escolha de candidatos nas eleições deste ano. São nove candidatos a governador, dez a senador, 175 nomes para deputado federal e 305 para a Assembleia Legislativa. Entretanto, nem todos os candidatos irão receber recursos do Fundão Eleitoral.

PRESIDENCIÁVEL

A senadora sulmatogrossense Soraya Thronicke, esteve em Natal em sua campanha para a presidência da República. Fez caminhadas pelas ruas da capital e concedeu entrevista à imprensa na sede do diretório do União Brasil, ao lado do ex-senador José Agripino, presidente do diretório estadual.

SOJA

O Rio Grande do Norte pretende ser um dos grandes produtores de soja no Nordeste. Os produtores aproveitam o programa “RN + Grãos”, do governo estadual e investem na soja, no momento em que o preço da saca de milho praticamente triplicou nos últimos anos.

FÁBIO

A oposição à governadora Fátima Bezerra aguarda o resultado de pesquisa realizada após o apoio oficial do presidente Jair Bolsonaro à candidatura de Fábio Dantas. Não se acredita em grande modificação, pois não há outra opção para o eleitor que não aceita votar em candidato do partido dos trabalhadores.

ENFERMEIROS

O Senado procura uma solução para o impasse criado com o aumento concedido aos profissionais da enfermagem. O senador Randolfe Rodrigues trabalha pela aprovação de quatro projetos de lei como forma de assegurar o pagamento dos pisos aprovados pelo Congresso, sancionado pelo presidente da República, mas suspenso pelo STF.

PETROBRAS

Há cerca de 30 anos, a Petrobras se instalava no RN e, de imediato, transformando-se em grande geradora de empregos. Hoje, no estado, 600 famílias vivem o drama da demissão, depois do fechamento de 6,9 mil postos de trabalho.

ENTREVISTA

O presidente Bolsonaro concedia entrevista, em Londres, quando uma jornalista lhe perguntou se a viagem poderia influenciar na campanha de alguma forma. “Você acha que eu vim aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder não”, disse Bolsonaro. Em seguida, o presidente abandonou a entrevista.

BBC

Imigrantes brasileiros em Londres e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) hostilizaram jornalistas da BBC que estão cobrindo a participação do presidente da República nos eventos fúnebres em tributo à rainha Elizabeth II.

DISCURSO

No domingo 18 o presidente fez um discurso em tom de campanha e afirmou que ganhará a corrida presidencial em primeiro turno, embora apareça atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos levantamentos de intenção de voto.

MUDANÇA

O jornalista Danilo Sá está assumindo a coordenação de jornalismo do jornal Tribuna do Norte. O empresário Flávio Azevedo, suplente na chapa de Rogério Marinho que disputa a vaga única de Senado no RN. adquiriu o jornal fundado e dirigido durante muitos anos pela família Alves. O ex-deputado Henrique Alves continua sócio da empresa.