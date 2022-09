DEBATES

A governadora Fátima Bezerra não participou do debate promovido pela TCM, em Mossoró, realizado no último dia 15 de setembro. Com as pesquisas mostrando maioria confortável sobre seus adversários, a governadora, candidata à reeleição, participará de nenhum debate com os demais candidatos.

OAB

Com essa decisão, a governadora Fátima não participará, na manhã de hoje, do debate promovido em parceria pela Rede Rural de Comunicação e a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte. Foram convidados os cinco candidatos com representação na Câmara dos Deputados.

RAFAEL

Em Assú, o deputado George Soares (PV), que foi líder da governadora Fátima Bezerra (PT) na Assembleia Legislativa, anunciou apoio à candidatura de Rafael Motta (OSB), que é candidato ao Senado.

CLORISA

Uma das primeiras bolsonaristas do estado, a candidata a governador Clorisa Linhares teria sido vetada pelo candidato ao senado Rogério Marinho, não sendo permitida sua presença no palanque do presidente Bolsonaro, em sua última visita à Natal.

MULHERES

Na luta pela conquista do voto feminino, a mulher de Bolsonaro, Michelle, disse que a mulher é “ajudadora” do esposo. A resposta de Janja, mulher de Lula, foi imediata, afirmando “não vou ser ajudadora, vou estar ao lado”.

BOLSA

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro investe pesado na propaganda do Bolsa Família, um dos seus maiores apoiadores financeiros, empresário Luciano Hang, classificou o programa Auxílio Brasil, de R$ 600, como “bolsa miséria”.

VACINAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde convocou todos os municípios potiguares para realização do Dia D de imunização contra a poliomielite neste sábado (17). A cobertura vacinal contra a doença está abaixo dos 50% em mais de 100 municípios potiguares e o percentual de vacinados no RN é de 27%, enquanto a meta é de 95% do público alvo.

AUSÊNCIA

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, deixarão o país neste sábado (17), em plena campanha eleitoral, em razão da viagem do presidente Jair Bolsonaro ao exterior. Como sucessores naturais, se assumissem a presidência se tornariam inelegíveis. A presidência será ocupada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

TARCÍSIO

Pesquisa divulgada pelo Datafolha, na quinta-feira, 15, mostrou quadro desfavorável para o candidato a governador de Bolsonaro, o ex-ministro Tarcísio de Freitas. O DataFolha trouxe a real possibilidade de Freitas não conseguir chegar ao segundo turno, que seria disputado por Feriado Haddad do PT e Rodrigo Garcia do PSDB.

MEGA-SENA

Para os que gostam de apostar na sorte, o concurso 2.521 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 125 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h deste sábado (17) em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h.

TANQUES

O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que autoriza o governo brasileiro a doar ao Uruguai 21 viaturas militares que já não estão em uso pelo Exército brasileiro. Serão doados dez veículos blindados de combate M-108 e 11 blindados de transporte de pessoal EE-11 Urutu, considerados ultrapassados pelo Exército.