SENADO

As pesquisas para o Senado apresentam números preocupantes para a candidatura de Carlos Eduardo Alves que, tem se sustentado graças ao esforço sobre-humano da governadora Fátima em mantê-lo à frente do candidato bolsonarista Rogério Marinho.

VERBAS

A governadora Fátima Bezerra não tem obtido sucesso nesse trabalho quando se trata do apoio dos prefeitos que receberam recursos volumosos para suas administrações, quando Rogério foi ministro do desenvolvimento. Por outro lado, Fátima precisa ficar de olhos bem abertos para evitar que sua própria eleição termine em um segundo turno.

MOTOCIATA

Representantes de esquerda do Rio Grande do Norte, publicaram um vídeo no qual é possível ver que, enquanto os bolsonaristas passavam em motos e carros, os opositores faziam o gesto “L”, remetendo ao ex-presidente Luiz Inácio, e gritavam em forma de apoio ao PT.

PROMESSA

Depois de cortar 60% de valores para a Farmácia Popular, o presidente Bolsonaro prometeu recompor as verbas em 2023. Somente os ministros Paulo Guedes (Economia) e Marcelo Queiroga (Economia) defendem de público o presidente da República. Os demais permaneceram calados.

REELEIÇÃO

Nas eleições de 2022 um fato merece atenção. Para o legislativo, 88% dos atuais deputados, ou 446 parlamentares, são candidatos. Para governo de estado, 20 dos 27 atuais governadores são candidatos à reeleição.

REVISÃO

Estas eleições terão uma novidade no processo de votação. Após o eleitor escolher cada candidato, o sistema emitirá a frase “confira seu voto”, com o objetivo de reduzir votos equivocados, já que os eleitores votarão cinco vezes no primeiro turno (presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual) e até duas vezes no segundo turno.

ATUAÇÃO

Após determinar o corte nos recursos, o presidente Bolsonaro declarou que “Ninguém será prejudicado em nosso governo. Temos recursos porque não roubamos. Tem dinheiro sobrando para atender a tudo isso. Isso será refeito agora pelo parlamento brasileiro. E, se não for possível, nós acertaremos essa questão ano que vem. ”

SEGURANÇA

A Coligação Brasil da Esperança, da qual faz parte a candidatura do ex-presidente Lula entrou com uma ação no TSE pedindo providências sobre a escalada de episódios de violência política O processo foi distribuído ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que ainda não se manifestou sobre os pedidos.

PROPAGANDA

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou, mais uma vez, a suspensão da veiculação, em inserções ou programas em bloco, de propagandas do presidente Jair Bolsonaro onde a primeira-dama Michelle apareça por tempo superior ao permitido pela legislação eleitoral.

CIRO

Sem chances de chegar ao segundo turno na disputa presidencial, o candidato Ciro Gomes disparou mais uma vez sua metralhadora. Em visita que fez ao Recife declarou que “o povo está sendo induzido a votar no coisa ruim ou na coisa pior”.