APOIO

Bolsonaro criou um certo mal-estar ao recusar, logo após sua chegada, fazer uma foto ao lado do candidato Fábio Dantas. No discurso, entretanto, disse “Eu tenho certeza de que voltarei para cá no início do ano que vem com o novo governador, Fábio Dantas, e também com o nosso senador Rogério Marinho”.

DEFINIÇÃO

Para o estatístico Paulo de Tarso, responsável pelo Instituto de Pesquisa Consult, o número de indecisos ainda é considerável na disputa pelo governo do estado, o que não permite definir, com antecedência, se haverá segundo turno no Rio Grande do Norte.

DISCORDÂNCIA

Outros pesquisadores pensam diferente de Paulo de Tarso. Consideram que as últimas pesquisas mostram um quadro eleitoral estabilizado. A governadora Fátima Bezerra que iniciou à frente dos adversários tem mostrado intenção de votos que chega a 49%.

AVALIAÇÃO

Os institutos de pesquisas farão novo levantamento para aferição do quadro sucessório no RN, após a vinda do presidente Bolsonaro à Natal e o apoio do prefeito da capital Álvaro Dias à candidatura de Fábio Dantas. É grande a expectativa dessa avaliação.

MULTA

O ex-juiz do Paraná e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não tem sabido cumprir a lei eleitoral. A juíza de Direito Ana Lúcia Ferreira, da 6ª vara Cível de Curitiba/PR, condenou-o a pagar R$ 10 mil de multa por descumprir ordem judicial que o obrigava a excluir vídeo eleitoral com a imagem de um trompetista.

MÚSICO

Na ação, o músico conta que Moro utilizou de sua imagem tocando trompete em uma rua de Curitiba em um vídeo publicitário. Relata que é contrário às convicções políticas do ex-juiz, de modo que ter sua imagem atrelada a dele é motivo de desonra e vergonha e situação que tem lhe gerado muita ansiedade, pois o vídeo lhe acarretou problemas em sua vida social.

CANDIDATOS

Dos 10.619 candidatos inscritos para disputar uma vaga de deputado federal, 710 foram considerados inaptos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e outros 552 ainda aguardam julgamento. Com isso, 9.357 candidatos estão aptos no momento, ainda que 328 deles tenham julgamento pendente ou estejam fundamentados em um recurso à Justiça Eleitoral.

PIX

Até a criação do PIX virou motivo disputa entre os candidatos a presidente da República. Desenvolvido pelo Banco Central em 2018, no governo de Michel Temer (MDB), esse meio de pagamento, no entanto, foi lançado em 2020, durante o governo Bolsonaro.