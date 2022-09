DR. ANAX

A direção do União Brasil no RN quer que o candidato a deputado estadual, Dr. Anax, não repasse sua votação para candidatos de outros partidos. Com as notícias da impugnação de sua candidatura, são muitos os candidatos, de todas as legendas, que procuram negociar sua votação.

FÁBIO

Em entrevista à 96FM-Natal, o candidato a governador Fábio Dantas criticou a segurança pública da gestão Fátima Bezerra (PT), prometeu reajustar o salário dos servidores com, pelo menos, a inflação; e afirmou que o atual secretário de saúde, Cipriano Maia, é o mais “incompetente que passou pelo RN nos últimos 30 anos”.

PESQUISAS

Na entrevista, Fábio Dantas disse não acreditar nas pesquisas que estão sendo divulgadas e que apontam vitória da governadora Fátima Bezerra no primeiro turno. Em sua opinião, “essas pesquisas estão totalmente erradas”, disse.

REPASSE

O Governo do Rio Grande do Norte já concluiu, com recursos do Tesouro Estadual, repasse no valor total de R$ 1.221.000,00 a 12 municípios com situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil em decorrência das chuvas de julho de 2022 no Estado.

GÁS

Após diversas intervenções na diretoria da Petrobras promovidas pelo presidente Bolsonaro, a redução em 4,7% por quilo no preço do gás de cozinha. Com isso, o preço cobrado pelas distribuidoras, a partir de segunda-feira, pelo botijão de 13 quilos será de R$ 52,34.

PRESIDÊNCIA

A ministra Rosa Weber tomou posse ontem (12) na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). É a terceira mulher a ocupar o cargo na história da Corte e sucederá o ministro Luiz Fux, que completou mandato de dois anos. Em seu discurso de posse afirmou que “o STF é o monopólio da última palavra”.

MANDATO

A presidente Rosa Weber, que também chefiará o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ficará no comando do Supremo por um ano. Em outubro de 2023, quando completará 75 anos, a ministra deverá se aposentar compulsoriamente. O vice-presidente será o ministro Luís Roberto Barroso.

NOMEAÇÃO

A ministra Rosa Weber, que é gaúcha de Porto Alegre, atuou na magistratura trabalhista antes de chegar ao STF, em 2011, quando foi nomeada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Após tomar posse no Supremo Tribunal Federal, a ministra também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 2018 e 2020.

AUSÊNCIA

Receoso de passar por algum desconforto, o presidente Jair Bolsonaro optou por não comparecer ao ato. O vice-presidente Hamilton Mourão foi outra ausência notada na posse da ministra Rosa Weber. Bolsonaro quebrou a tradição de presidentes da República prestigiarem a posse de presidentes do STF.

TSE

O TSE informou, ontem, que as Forças Armadas não terão acesso diferenciado aos boletins das urnas eletrônicas e que “não houve nenhuma alteração do que foi definido no primeiro semestre, nem qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização do pleito eleitoral”.

MARINA

Rompidos desde a eleição de 2014, depois de meses de conversas nos bastidores, a ex-ministra Marina Silva e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciaram um acordo para a eleição presidencial deste ano. Marina é candidata a deputada federal em São Paulo, pela Rede Sustentabilidade.