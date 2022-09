ÁLVARO

Espera-se, para os próximos dias, a decisão do prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), em declarar apoio a Fábio Dantas (Solidariedade) na disputa para o Governo do Estado. O prefeito da capital acredita que essa decisão poderá levar o pleito estadual para o segundo turno. É esperar para ver.

BOLSONARO

O presidente Jair Bolsonaro confirmou para a próxima quarta-feira um comício em Natal, como parte de programação de sua candidatura à reeleição. Outras capitais nordestinas serão visitadas nessa programação dedicada à região.

SENADO

Verifica-se um acirramento na campanha pela disputa ao Senado. Nesse clima, Rogério Marinho pretende alavancar sua candidatura quando da visita do presidente Bolsonaro à Natal, na próxima quarta-feira.

PESQUISA

De acordo com a últimas pesquisa Ipec divulgada no Rio Grande do Norte, Lula, Fátima Bezerra e Carlos Eduardo continuam liderando as intenções de votos. A oposição se esforça para levar a decisão para o segundo turno.

PRESIDENTE

A média de intenções de votos nas pesquisas presidenciais, com informações de vinte diferentes institutos de pesquisa, mostram que a diferença de Lula sobre Bolsonaro é de sete pontos, número que poderá ser modificado até o final da campanha.

PROIBIÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro foi proibido de usar imagens do desfile do 7 de setembro em sua campanha política. O TSE eleitoral atendeu pedido de partidos oposicionistas que entendem ser abuso de poder econômico. A TV Brasil também terá que retirar imagens desse mesmo desfile.

ISONOMIA

O Tribunal Superior Eleitoral alegou falta de isonomia em relação aos outros candidatos, que não podem utilizar imagens produzidas pela imprensa nacional. O descumprimento acarretará multa de R$ 10 mil reais por dias o que, convenhamos, é um valor irrisório para um candidato a presidente da República.

AGRESSIVIDADE

Em pesquisa, o DataFolha constatou que o presidente Bolsonaro é o que mais ataca as mulheres, a família e a democracia. Lula e Bolsonaro, na opinião dos entrevistados, são os que mais atacam os cristãos. Pela análise geral, Bolsonaro é o candidato que mostra agressividade em todos os segmentos da vida nacional.

DENÚNCIAS

Em tempo de sucessão, deputados estaduais do Rio Grande do Norte retomam o discurso de protesto contra a situação na saúde, na segurança pública e nas estradas do estado. Os temas estavam engavetados, mas voltaram a pautar os pronunciamentos na Assembleia Legislativa.

DEUS

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida considera que foi a “mão de Deus” quem ajudou na redução de preço nas bombas. “Primeiro, a mão de Deus nos ajudou para que o preço do diesel caísse. Segundo, tínhamos um plano e o mantivemos. Não podemos é sair com medidas do lado oposto ao que queremos”, disse.