PESQUISA

Registrada no TSE sob o número BR-00922/2022, pesquisa Ipec divulgada na segunda-feira, 5, mostrou Lula (PT) mantendo 44% das intenções de voto, e o presidente e candidato à reeleição, Bolsonaro (PL), COM um ponto para baixo ante pesquisa anterior, com 31%. A distância entre os dois principais adversários é de 13 pontos porcentuais.

2º TURNO

Na simulação de segundo turno, a pesquisa aponta Lula com 52% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 36%. Há uma semana, o petista tinha 50% dos votos e o presidente aparecia com 37%. Brancos e nulos na atual sondagem são 9% e os 3% restantes não sabem ou não responderam.

EVANGÉLICOS

Segmento que vem sendo acompanhado com interesse pelos candidatos, a pesquisa verificou a tendência de voto dos evangélicos. Lula oscilou um ponto para cima enquanto Bolsonaro oscilou dois pontos para baixo em relação à pesquisa anterior. Agora, Bolsonaro tem 46% das intenções de voto desse grupo, enquanto Lula aparece com 27%.

AUSÊNCIA

A governadora Fátima Bezerra decidiu não comparecer ao debate promovido pelo Sistema Tribuna de Comunicação. A ausência no debate foi motivo para críticas a sua gestão por parte dos demais candidatos, sem que houvesse possibilidade de defesa das acusações proferidas pelos seus adversários.

REPRESENTAÇÕES

Nesse debate, os questionamentos eram feitos entre os próprios candidatos, por jornalistas e por entidades empresariais, sobre temas variados, com destaque para o desenvolvimento econômico do Estado. A assessoria da governadora Fátima decidiu que a sua ausência não traria nenhum prejuízo eleitoral.

VISITAS

Enquanto transcorria o debate, em Natal, a governador Fátima Bezerra continua seu programa de visitas que inclui 23 cidades do Oeste Potiguar. Preferiu o encontro pessoal ao debate que, segundo sua assessoria, não somaria nada na campanha que se prenuncia vitoriosa.

BOLSONARO

O candidato a senador Rogério Marinho informou que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, estará em Natal na próxima semana, para participar de motociata e comício. Além de sua candidatura, Bolsonaro acredita poder reforçar a campanha de seus amigos que disputam cargos eletivos.

CONVOCAÇÃO

Os bolsonaristas acreditam que algum fato novo poderá surgir durante as comemorações do 7 de Setembro em favor das candidaturas oficiais. Nesse sentido, o candidato a governador Fábio Dantas pediu para a população ir às ruas usando roupas verde e amarelo.

ARMAS

O deputado federal General Girão reforça o discurso do presidente Bolsonaro em favor da flexibilização do porte de armas. A exemplo do presidente, o deputado defende que o armamento da população diminuiu o número de homicídios no Brasil.

FACHIN

Em sentido contrário ao presidente Bolsonaro, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, suspendeu trechos de quatro decretos presidências com flexibilizações para o porte de armas. “O risco de violência política torna de extrema e excepcional urgência a necessidade de se conceder o provimento cautelar”, justificou o ministro.

MULHERES

Dos 555 candidatos que disputam cargos eletivos no Rio Grande do Norte, 199 são mulheres, ou seja, 35,86% do total. Com esse número, o estado é o que apresenta o maior número proporcional de candidaturas de mulheres, seguido do Amapá com 35,71 e Roraima com 35,7.