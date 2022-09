VEXAME

A governadora Fátima Bezerra enfrentou dificuldade no palanque da majoritária em sua carreata realizada em Grossos, na tarde de ontem. A prefeita do município, Cinthia Sonale Silva Alves e Souza e o candidato a deputado estadual Jorge do Rosário exigiram a saída de adversários do palanque para que reinassem sozinhos no espaço.

PERDA

A governadora cedeu a essa pressão, tipo “velha política”, e pediu a seus apoiadores, adversários da prefeita Cinthia, que deixassem o palanque em que participavam da carreata. Atitude pequena da prefeita. Imaturidade de Jorge do Rosário. Esqueceram ser a governadora e seu candidato ao Senado, Carlos Eduardo, os principais expoentes do palanque.

FORÇA

Mesmo liderando as pesquisas, até o momento, a governadora Fátima Bezerra optou por ceder e não contrariar a prefeita de um município com apenas 8.000 eleitores, causando constrangimento a seus candidatos, principalmente Carlos Eduardo Alves.

CONTRADIÇÃO

Durante a carreata, os assessores da governadora orientavam para que fossem retirados todas as fotografias do candidato Rafael Motta e músicas de sua campanha. Os apoiadores de Motta atendiam contrariados e, ficaram mais ainda, ao observarem que a prefeita de Grossos teve forças para colocar Rafael Motta no palanque oficial.

PREFERÊNCIA

A pesquisa EXATUS/AGORA RN, registrada no TRE/RN sob número: RN-01274/2022, mostra que Fátima Bezerra (PT), lidera entre o eleitorado feminino. Dos 2 mil entrevistados, 1.037 eram mulheres e 48,99% das eleitoras confirmaram voto na governadora.

PESQUISAS

Comentário do ex-deputado federal Ney Lopes: “Atualmente, as pesquisas são verdadeiros festivais de “danças”, alternando voltas e contravoltas, com quedas e “subidas inexplicáveis”. A posição de liderança da governadora Fátima Bezerra é a mais estável. Mas, já começam a preparar o terreno para súbita ascensão do senador Styvenson Valentim.

INFORMAÇÕES

Pesquisa Ipespe/Abrapel mostra que 50% dos eleitores se informam sobre as eleições e seus candidatos pelo noticiário da TV e do rádio. As redes sociais ficam em segundo lugar. Facebook, Twitter e Instagram são usados por 47% do eleitorado. Na terceira posição, ficam jornais, revistas, portais e blogs, utilizados por 24% dos entrevistados como fonte de informação.

MORO

Uma das notícias mais acessadas do fim de semana foi o mandato de busca e apreensão na casa do ex-juiz Sérgio Moro, candidato ao Senado pelo Paraná. Moro, que determinou tantos mandatos de busca e apreensão quando à frente da Operação Lava Jato, foi vítima do mesmo processo, acusado de propaganda eleitoral irregular.

TRE/PR

Além da apreensão de material físico de propaganda eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná determinou que o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e candidato ao Senado pelo estado Sergio Moro remova de suas redes sociais peças da campanha, no prazo de 48 horas.

LIIMÃO

O Rio Grande do Norte se prepara para entrar no setor de cultura do limão. A oportunidade surgiu por conta de pragas nos limoeiros da região centro sul. Dois grandes grupos, um nacional e outro estrangeiro, estão conversando com representantes do governo do estado nesse sentido. Hoje, ema empresa do Espírito Santo já se instalou em Baraúna.

CIMENTO

Mais uma fábrica de cimento será instalada na região de Mossoró, no limite com o município do Assú, pertencente ao grupo espanhol AGM Mineração. O investimento será da ordem de R$ 600 milhões, numa área de 590 hectares. Originário de Valência, além da Espanha o grupo tem fábricas no Egito, Chile, República Dominicana e Brasil.