IMAGEM

Faltando pouco mais de um mês para a eleição em primeiro turno, o candidato a governador Fábio Dantas, do Solidariedade, decidiu colar sua imagem a do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, faz questão de se afastar do ex-governador Robinson Faria, de quem foi vice-governador, de 2015 a 2018.

SENADO

Outro que está procurando colar a imagem a um candidato presidencial é o ex-prefeito Carlos Eduardo. Em comício na cidade de Caicó, CEA abandonou seu candidato oficial, Ciro Gomes, e fez o “L” de Lula, com foto que foi reproduzida em toda mídia estadual.

EMPRÉSTIMOS

Ainda na surdina, a suspeita de que nesse período, além do atraso de quatro meses no salário do funcionário publico estadual, o governo atual teria pago empréstimos consignados que o governo anterior não pagou. As parcelas foram descontadas do salário, mas não foram recolhidos ao Banco do Brasil.

STYVENSON

As últimas pesquisas estaduais apresentam o senador Styvenson Valentim ganhando mais adesões e passando a ocupar a segunda colocação, embora a soma dos votos de oposição não sinalize a decisão final em segundo turno.

ÁLVARO

Quem também ainda não definiu seu apoio a candidato a governador, ao menos no primeiro turno, é o prefeito de Natal, Álvaro Dias. Justificou alegando: “Tenho divergências com Fátima Bezerra, Fábio Dantas e Capitão Styvenson. Então, até agora permaneço com essa posição de neutralidade.

INDECISOS

As últimas pesquisas mostram um quadro praticamente definido nas eleições presidenciais. Com apenas 6% de indecisos e a cristalização de votos em Lula e Bolsonaro, fica praticamente impossível um terceiro nome crescer a ameaçar um dos dois na chegada ao segundo turno.

VAIAS

A população tem apelado para as vaias como demonstração de desaprovação de candidatos a cargos eletivos. A situação tem se repetido em candidatos em todos os níveis, sobretudo nos que disputam cargos majoritários, de governador e senador.

PAUSA

As candidatas Sandra e Larissa Rosado fizeram uma pausa na campanha e participaram, ontem, da posse dos desembargadores Cornélio Alves e Expedito Ferreira na presidência e vice-presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.

LULA

Com apenas 6% de indecisos, também é pouco provável que Bolsonaro ultrapasse Lula e chegue em primeiro lugar. Os pobres, as mulheres e os católicos estão entre os que ainda não definiram o voto para presidente. É um eleitorado onde o presidente Bolsonaro perde na preferência dos votos para Lula.

ALIMENTOS

O custo de vida tem sido um grande entrave pala o voto em Bolsonaro. Como os preços dos alimentos aumentando cada vez mais, moradores das periferias de cidades maiores deixam de ir ao mercado e feiras livres por falta de dinheiro. O “Restaurante Popular” têm sido a alternativa para essa população