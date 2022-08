PADRE CHARLES

O Pe. Charles Lamartine, diretor do Colégio Diocesano Santa Luzia e da Faculdade Católica do RN concluiu o seu Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Defendeu, com aprovação, a tese intitulada “A Filosofia da Educação Grega na Constituição Histórica da Paideia Cristã: matrizes conceituais comuns, teorias pedagógicas distintas e contradições epistemológicas e políticas”.

ACESSO

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte autorizou o ex-ministro Rogério Marinho (PL), candidato ao Senado, acesso aos dados coletados na pesquisa eleitoral do instituto Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica divulgada pela InterTv.

DADOS

A assessoria de Rogério Marinho poderá examinar as planilhas, e analisar a coleta de dados relativas aos candidatos às eleições, incluídos os referentes à identificação de entrevistadoras e entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados.

RESISTÊNCIA

Nas eleições de 2018, o eleitor do Rio Grande do Norte decidiu derrotar três ex-governadores, Garibaldi Filho, Geraldo Melo e José Agripino. Nas eleições deste ano, somente Garibaldi Filho disputa o cargo eletivo para deputado federal. Geraldo Melo faleceu em 6 de março deste ano e José Agripino não concorrerá a nenhum cargo eletivo.

SENADO

Em nosso estado, a disputa para o Senado é mais acirrada que a de governador. Três candidatos disputam a preferencia do eleitor, Rogério Marinho, Carlos Eduardo e Rafael Motta, em uma concorrência que se exacerba a cada dia. Para o governo, até o momento, Fátima Bezerra não tem grandes preocupações com seus adversários.

RAFAEL

A preocupação do candidato Carlos Eduardo é maior com o crescimento de Rafael Motta do que com Rogério Marinho, a ponto de tentar, na justiça, impedir a presença do deputado Rafael nas movimentações da candidata à reeleição Fátima Bezerra.

REPASSE

Enquanto o candidato a governador do partido Solidariedade recebeu apenas R$ 225 mil do fundo partidário segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos Kelps Lima e Lawrence Amorim, ambos do partido, receberam até agora o total líquido de R$ 1,6 milhão, mais da metade do limite legal de gastos para o cargo.

FALECIMENTO

O coronel Heitor Aquino, principal assessor do general Golbery do Couto e Silva, faleceu no dia 25 deste mês aos 89 anos de idade. Considerado o guardião das memórias do regime militar guardou bilhetes de Golbery e Geisel e documentos confidenciais de ambos no exercício do poder, entregando quase tudo ao jornalista Elio Gaspari.

REELEIÇÃO

Nas eleições deste ano, 449 deputados em exercício se candidataram à reeleição, o que corresponde a 87% das 513 cadeiras da Casa. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, é a maior tentativa de reeleição registrada na história. Nas eleições de 2018, 404 deputados concorreram à reeleição.

CHINESES

Para o ministro Paulo Guedes, “O empresariado brasileiro tem uma bola de ferro na perna direita, que são juros muito altos, uma bola de ferra na perna esquerda, que são impostos muito altos, você bota um piano nas costas dele, que são os encargos trabalhistas, e fala: ‘corre que o chinês vai te pegar’.