TREINAMENTO

O ex-presidente Lula da Silva levou muito a sério a entrevista que concedeu ontem ao Jornal Nacional. Em seu treinamento prévio. contou com a ajuda de um personagem muito conhecido dos telespectadores do telejornalismo da Globo, o ex-apresentador Chico Pinheiro.

CRÍTICA

Os adversários de Lula procuram os mínimos detalhes da entrevista ao Jornal Nacional para denunciarem o favorecimento da TV Globo ao candidato. Até mesmo o sapato vermelho que a entrevistadora Renata Vasconcelos calçava no momento foi apresentado como sinal de simpatia ao petista.

PROPAGANDA

A propaganda no rádio e televisão das eleições 2022 começa hoje. No Rio Grande do Norte, as mensagens chegarão a 2,55 milhões de eleitores que estão aptos ao voto no pleito de outubro. O horário eleitoral é considerado instrumento para convencimento do eleitor.

DISTRIBUIÇÃO

Para os candidatos a senador, o maior tempo de propaganda no rádio e na TV ficou com o candidato Rogério Marinho, que terá 2 minutos e 12 segundos. Em seguida, vem Carlos Eduardo Alves (PDT), com 1 minuto e 49 segundos. Rafael Motta (PSB), terá 29 segundos; Geraldo Pinho (Podemos), 16 segundos e Freitas Júnior (PSOL), 12 segundos.

AÇÃO

A coligação MDB/ PDT/ PROS/Republicanos e a Federação PT/PC do B/PV, propuseram representação ao TRE para que o candidato a senador Rafael Motta se abstenha de fazer campanha nos eventos e movimentações oficiais da coligação “O melhor vai começar”, que tem como candidatos a governador Fátima Bezerra (PT) e Carlos Eduardo (PDT), ao Senado.

REAÇÃO

Ao tomar conhecimento da ação movida pela coligação da qual faz parte, a governadora Fátima Bezerra disse que desconhecia essa atitude dos correligionários e declarou-se surpresa com a medida. Reagiu +declarando que “Rafael é muito bem-vindo.

ABSURDO

A ação de Carlos Eduardo contra Rafael Motta é mais um dos absurdos até agora registrados na candidatura a senador do ex-prefeito de Natal. Foi um exemplo de arrogância e autoritarismo.

AGITAÇÃO

Para a coligação situacionista, Rafael Motta “vem gerando situações constrangedoras, insistindo em participar das movimentações”, apresentando-se como candidato da coligação “O melhor vai começar”. A ação é assinada pelos advogados Erick Pereira, Leonardo Palitot e Raffale Campelo.

ENVOLVIMENTO

No diáriodorn.com.br a informação de que Documentos do Ministério Público do RN comprovam a existência de relação negocial entre o deputado estadual Souza Neto e o vereador de Parnamirim Diogo Rodrigues, preso na Operação Fura-fila, em abril de 2020.

IDADE

Os candidatos às eleições de 2022 têm idades que variam entre 18 e 92 anos. O candidato mais velho é José de Castro Coimbra, de 92 anos, é candidato a deputado federal em São Paulo. A mais jovem é Pamela Kathellen Silva Mendes, que tem 18 anos. Que disputará vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco.