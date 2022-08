DENÚNCIA

A vereadora Marleide Cunha denunciou, no plenário da Câmara Municipal, caso de corrupção envolvendo possível cobrança de propina no cadastro do Auxílio Emergencial em Mossoró. Um cidadão com cargo comissionado que trabalha com o cadastramento de pessoas no Auxílio Brasil estaria cobrando R$ 200 reais para facilitar a aprovação das pessoas no programa.

PESQUISA

O Sistema Tribuna de Comunicação divulga, na próxima terça-feira (30), em parceria com a Rádio Difusora de Mossoró, pesquisa de intenção de votos do Instituto Consult, com a preferência do eleitor do Rio Grande do Norte para governador, senador, deputado federal e estadual.

ENTREVISTAS

A Jovem Pan News inicia amanhã as sabatinas com os candidatos ao Governo do Estado, que serão transmitidas pela rede da TV Jovem Pan News, rádio, YouTube e Sistema Tribuna de Comunicação. O primeiro candidato entrevistado, nesta sexta-feira (26), será o senador Styvenson Valentim.

FINANCIAMENTO

Candidato ao Senado pelo PL, Rogério Marinho, recebeu, até o momento, R$ 700 mil de doações de empresários. A maior, de R$ 460 mil, é de Sérgio Henrique Andrade de Azevedo, filho de Flávio Azevedo, candidato a primeiro suplente a senador com Rogério.

EMPRESÁRIOS

Outros três empresários, Flávio Rocha, Élvio Rocha e Lisiane Rocha, todos filhos de

Nevaldo Rocha, fundador do grupo Guararapes, aparecem como doadores, todos com R$ 66 mil, totalizando R$ 198 mil.

PP

Na nominata do partido para deputado federal do PP, o Major Brilhante recebeu quase R$ 1.413.000,00 milhão. Depois vem a ex-vereadora de Caicó, Mara Costa, sobrinha do deputado Vivaldo Costa (PV), que recebeu R$ 800.110,00 – Cícero Martins – R$ 774.550,00 – Beto Rosado – R$ 774.550,00 e Karla Veruska – R$ 551.000,00.

SOLIDARIEDADE

Os candidatos a deputado federal pelo partido, até o momento, ainda não receberam recursos do partido para a campanha. Kelps Lima e Lawrence Amorim ainda aguardam os recursos vindos de Brasília. Até o momento, o Solidariedade não tinha encaminhado a primeira parcela do fundo especial dos candidatos.

ENTREVISTAS II

Na sequência de entrevistas, no dia 30 de agosto será a vez da governadora e candidata à reeleição, Fátima Bezerra. No dia 31, será a vez do candidato Fábio Dantas. Cada participante será questionado sobre plano de governo, política local e nacional.

INFRAÇÕES

Não são apenas os candidatos que estão sujeitos às restrições eleitorais. Os eleitores também precisam ficar atentos a algumas práticas ilegais, vetadas pela legislação eleitoral. Uma delas é tirar selfie na cabine de votação, considerada crime pela Lei Eleitoral.

BOCA DE URNA

A lei também estende às redes sociais a proibição da chamada boca de urna, prática de pedir votos. Dessa forma, tanto os candidatos quanto os eleitores ficam proibidos de fazer postagens no dia da eleição em seus perfis pessoais com o intuito de exercer influência perante o eleitorado.