PESQUISAS

Os resultados divulgados das últimas pesquisas eleitorais no Rio Grande do Norte mostram que o senador Styvenson, mesmo sem pedir votos para sua candidatura, poderá implodir a candidatura de Fábio Dantas ao governo do Estado.

PASSADO

Mesmo insistindo que não foi vice-governador de Robinson Faria, mas vice-governador do estado, Fábio Dantas não consegue se afastar a imagem de uma administração que deixou os salários do funcionalismo estadual atrasados em quatro meses.

OPOSIÇÃO

A governador Fátima Bezerra continua favorita na disputa ao governo do estado, apesar de não repetir a mesma performance da candidatura de Lula no RN. Admite que Lula tem maior percentual por ser candidato de oposição, enquanto que ela, tenta uma reeleição.

SENADO

O mesmo pode acontecer com o deputado Rafael Motta ao Senado que vai desidratando pouco a pouco a candidatura do ex-prefeito ao Senado. Nos próximos dias poderá estar na segunda posição ou, até mesmo, nivelado na primeira colocação.

AMEAÇA

A verdade é que, mesmo sem colar na votação da governadora Fátima Bezerra, até hoje CEA mantém cerca de dez pontos sobre o segundo colocado, Rogério Marinho. A oposição aposta e sua queda pelas constantes indisposições de Carlos Eduardo com os prefeitos.

PESQUISA

Dado interessante nas pesquisas para o Senado é o fato de o candidato Rogério Marinho aparecer sempre em melhor posição quando os nomes dos candidatos são omitidos, ou seja, na pesquisa espontânea.

DEPUTADOS

Pelas projeções de resultados apresentados, até o momento, nas pesquisas eleitorais, Mossoró deverá voltar a ter representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Contudo, o número de indecisos ainda está muito elevado, algo em torno de 70%.

JUSTIÇA

O juiz federal Ivan Lira de Carvalho, da 5ª Vara da Justiça Federal, impetrou mandado de segurança contra o presidente, Jair Bolsonaro, no Supremo STF, por ser excluído da nomeação de desembargador do TRF da 5ª Região, mesmo já tendo integrado por três vezes a lista tríplice, o que constitucionalmente lhe garantiria a nomeação.

PROJEÇÃO

O senador Styvenson Valentim mordeu a isca e entrou em bate-boca com o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra que, desde que assumiu o cargo, tem procurado ser projetado na mídia estadual. Aproveitou a chance que o senador lhe ofereceu.

PROCESSO

O senador Styvenson abriu uma representação criminal contra Allyson, por injúria e difamação. Allyson afirmou que Styvenson é “mentiroso, arrogante e mal-informado”. O processo não deverá criar maiores dificuldades ao prefeito que, por outro lado, foi notícia no noticiário político estadual.

PROPAGANDA

A propaganda eleitoral no rádio e TV terá início na próxima sexta-feira, dia 26, prosseguindo até 28 de setembro. Em caso de 2º turno será retomada dia 7 de outubro, terminando no dia 28 do mesmo mês.

CANONIZAÇÃO

O Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani João Tempesta, disse rezar para que, mais cedo ou mais tarde, o padre Cícero Romão Batista, patrono de Juazeiro, no Ceará, seja canonizado (ou seja, reconhecido como santo) pela Igreja Católica.