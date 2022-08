BURACOS

As carreatas e caminhadas inerentes à campanha política estão mostrando a situação das ruas de Mossoró. Embora com dinheiro em caixa, a prefeitura tem descuidado das ruas e avenidas. É uma situação que poderá prejudicar a atual boa avaliação da administração do prefeito Allyson.

CONTRATO

Enquanto as ruas permanecem esburacadas, a prefeitura de Mossoró contratou a prestação de serviço de empresa de Software para operacionalizar o Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc), ferramenta que possibilita, realização de matrículas 100% on-line, no valor de R$ 444.200,00, por um período de 12 meses.

SENADO

Em Mossoró, o deputado Rafael Motta conseguiu apoios importantes para sua candidatura ao Senado. No final de semana, as candidatas a deputado federal e deputado estadual, Sandra Rosado e Larissa Rosado anunciaram o apoio a Rafael, único candidato ao Senado engajado na campanha de Lula para presidente da República.

PT

O candidato a senador Carlos Eduardo Alves não tem conseguido sensibilizar os petistas mossoroenses. Fieis à determinação do partido, não falam em apoiar outra candidatura, no caso, Rafael Motta, mas no corpo a corpo, não existe comprometimento com o voto para o ex-prefeito de Natal.

RELIGIOSIDADE

A 1 º semana de campanha do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula foi marcada por discursos com foco em Deus e na família. Por um lado, o atual chefe do executivo reafirmou, ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, partilhar da fé cristã e teve como alvo principal o eleitorado evangélico no Rio de Janeiro (RJ) e de Juiz de Fora (MG).

GOLPE

Grupo de empresários brasileiros, em mensagens nas redes sociais, defende o golpe com Bolsonaro na presidência do que a volta do partido dos Trabalhadores ao poder. Seus componentes foram denunciados e deverão ser investigados a pedido do Supremo Tribunal Federal

RESPEITO

Foi o próprio presidente Jair Bolsonaro que, surpreendentemente, contestou a posição desses empresários e declarou que respeitará o resultado das urnas, caso lhe seja desfavorável. Ao que parece, Bolsonaro começa a sintonizar com a realidade política, vitorioso ou derrotado nas urnas.

PATRIMÔNIO

O advogado Alex dos Santos, o “Alex da Renavin”, candidato a deputado federal, é o mais rico entre os candidatos a cargos eletivos no RN. O deputado José Dias (PSDB), é o segundo, com R$ 53.184.090,37, Jorge do Rosário, candidato a deputado estadual, ocupa a 4ª posição, com patrimônio declarado de R$ 18.768.973,99.

PATRIMÔNIO II

Flávio Azevedo, candidato a 1º suplente de senador é o segundo, com R$ 25.529.961. O ex-deputado Henrique Alves, declarou patrimônio de mais de R$ 12 milhões. O ex-governador Robinson Faria, candidato a deputado federal, é o 7º colocado, com o patrimônio declarado de mais de 6.770.684,03, A governadora Fátima Bezerra (PT), declarou patrimônio de R$ 978.641,19.

ESCÂNDALO

Uma filha do senador Telmário Mota (PROS-RR) afirma que foi assediada pelo pai, que tocou em suas partes íntimas e tentou arrancar a sua roupa no último domingo (14), Dia dos Pais. A adolescente registrou um boletim de ocorrência contra o pai e a Polícia Civil investiga. O parlamentar nega e afirma ser vítima de perseguição política.