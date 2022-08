SENADO

O deputado federal Rafael Motta encontra-se em Mossoró, fazendo contatos com lideranças e visitando locais de grande movimentação pública. Hoje, amanheceu o dia na Cobal, cumprimentando comerciantes e mossoroenses que fazem suas compras no loca.

APOIO

O candidato a senador Rafael Motta agendou visita ao escritório político de Sandra e Larissa Rosado, esperando receber o apoio das duas políticas mossoroenses a sua candidatura ao Senado. Espera-se que esse comunicado seja oficializado ainda na manhã de hoje.

ÁLVARO

Como estava previsto, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, confirmou apoio ao candidato a senador Rogério Marinho (PL) e ao presidente Jair Bolsonaro. O anúncio aconteceu no primeiro grande comício da campanha eleitoral em Natal. Justificou o apoio em reconhecimento do trabalho do presidente Bolsonaro por Natal.

PROIBIÇÃO

Como sempre aconteceu em eleições anteriores, o juiz eleitoral Dr. Renato Magalhães, proibiu a propaganda eleitoral por meio de carros de som e similares no Centro da cidade de Mossoró, de segunda à sexta-feira, no horário do expediente normal. Poderão ser utilizados aparelhos de som fixos ou instalados em carros.

JUSTIFICATIVA

Ter que se justificar de atos e palavras sempre é difícil para os políticos. Ao justificar sua iniciativa de processar o ex-ministro e candidato a senador Rogério Marinho pelo envio de verbas para os municípios, o candidato Carlos Eduardo disse que os recursos “vinham direto para os prefeitos”. Foi mais uma pisada na bola.

PESQUISA

Na pesquisa divulgada pela 98FM/DataVero, o número dos que responderam não saber/nenhum em relação aos candidatos a deputado federal foi de 84,86%. Quando a pergunta se refere a deputado estadual o percentual foi semelhante, com 85% dos entrevistados respondendo não saber ou nenhum dos candidatos.

TCM

Para a próxima segunda-feira (22) está previsto a divulgação de nova pesquisa da TCM Mossoró, com sondagem junto à eleitores de 38 municípios do RN trazendo informações sobre intenções de votos para Governo do RN, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado e Presidência da República e análise das gestões.

IPEC

O Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), ex-Ibope, registrou pesquisa eleitoral para o Rio Grande do Norte, para avaliar a intenção de voto dos potiguares para os mandatos de governador e senador. Serão 800 entrevistas e a data prevista para divulgação é o dia 22 de agosto, próxima segunda-feira. Não haverá sondagem para eleições proporcionais.

MEMÓRIA

A ex-prefeita Rosalba Ciarlini ensaiou mobilização às vésperas do Mossoró Cidade Junina 2022, onde o prefeito Allyson Bezerra usufruía da condição de ser o seu patrocinador. Nesta semana, o deputado Beto Rosado visitou ruas que foram calçadas, com verbas oriundas do seu mandato. Mas, as placas no local indicavam claramente, “Prefeitura de Mossoró”.

PADRE CÍCERO

O bispo de Crato, Ceará, d. Magnus Henrique, anunciou na manhã deste sábado, 20, que a Igreja Católica autorizou o início do processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista. A informação foi divulgada aos fiéis em uma missa em celebração ao “patriarca do Nordeste”, como é chamado Padre Cícero, que passa a ter o título de “servo de Deus”.