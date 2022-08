CIDADANIA

A ex-deputada Sandra Rosado esteve, ontem, em Acari, onde recebeu o titulo de cidadania que lhe foi conferido pela Câmara Municipal de Vereadores da cidade. A homenagem foi proposição do vereador Luis Cassimiro dos Santos.

ÁLVARO

Pelas redes sociais, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, publicou “gostaria de convidar todos os amigos, amigas, nosso querido povo de Natal e do Rio Grande do Norte, a se fazerem presentes e participarem do lançamento da candidatura do ex-ministro Rogério Marinho ao Senado”. Defende que Rogério vai fazer a diferença no trabalho pelo nosso estado.

PESQUISAS

Mais três pesquisas foram registradas no TSE para a eleições gerais no estado com previsão de divulgação para amanhã, domingo. A Band Natal deve divulgar rodada de pesquisa com o eleitorado de Mossoró, onde foram ouvidos 600 entrevistados. O Instituto AgoraSei e o Datavero também vão apresentar seus resultados no decorrer desta semana.

DECEPÇÃO

Os norte-rio-grandenses ficaram decepcionados com a decisão do presidente Jair Bolsonaro em vetar a inclusão das obras de duplicação da BR-304, entre o trecho da Reta da Tabajara até o município de Aracati, no Ceará, como também a construção do Cinturão das Águas que levaria as águas da transposição para o interior do Rio Grande do Norte.

VETO

A decisão desse veto do presidente Jair Bolsonaro pode ser modificada com a derrubada do veto no Congresso Nacional. Não termos a duplicação significa que os riscos de acidentes se tornam cada vez maiores devido ao elevado fluxo na BR. É preciso que nossos parlamentares lutem par derrubar esse veto.

ESTRADAS

Além da duplicação da BR 304 e do cinturão das águas, o presidente Bolsonaro vetou mais três obras importantes para o Rio Grandes do Norte, a adequação da BR-405 na área que corta a comunidade rural do Jucuri (Mossoró); obras da BR-104, na área que que liga Lajes a Cerro Corá; e a finalização da Reta Tabajara.

ROGÉRIO

Responsável pela viabilização de grandes recursos para o Rio Grande do Norte, durante sua permanência como ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, candidato a senador, está sendo cobrado pelos demais candidatos pelo veto do presidente às verbas destinadas ao Estado.

POLARIZAÇÃO

Na leitura das últimas pesquisas é possível verificar que a tendência da campanha eleitoral será a da governadora Fátima Bezerra procurar colar sua imagem a do ex-presidente Lula e o senador Styvenson no presidente Bolsonaro, com achatamento da candidatura de Fábio Dantas.

VÍTIMAS

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma representação da Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (Avico) que cobra a responsabilização do presidente Bolsonaro pela gestão da pandemia. Pelos exemplos anteriores, o pedido deverá ser “engavetado” pela PGR.

AUMENTO

Seguindo o exemplo dos ministros do STF, o Ministério Público apresentou proposta de correção de 18% no salário dos magistrados. O presidente do Conselho, o procurador-geral da República, Augusto Aras, vai elevar para o mesmo patamar chancelado pelos ministros do Supremo.