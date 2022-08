FÁBIO

O candidato a governador Fábio Dantas foi vice-governador de Robinson Faria, que terminou o mandato com o salário dos servidores atrasados em quatro meses. O fato vem prejudicando sua campanha para o governo do estado, onde o episódio é constantemente lembrado por seus adversários.

CAERN

As primeiras informações sobre o documento da Feocomércio entregue aos candidatos ao governo não terá o apoio da governadora Fátima Bezerra no item referente à privatização da CAERN. Sendo reeleita, a empresa não será privatizada.

ANESTESIOLOGISTAS

Os anestesiologistas de Mossoró, em reunião deliberativa com participação expressiva decidiu que hoje, sexta-feira, haverá uma paralisação de advertência de atendimento de usuário da Unimed em caráter eletivo, (exames e cirurgias). Essa paralização não atinge urgência :emergência e nem atendimentos em obstetrícia.

DOCUMENTO

É no mínimo imprudente o presidente Bolsonaro desdenhar do documento Carta aos Brasileiros, que recebeu mais de um milhão de assinaturas. Foi no Largo de São Francisco, local onde foi lida a carta, que nasceram as Diretas Já, a Constituinte e também onde começou a queda do presidente Fernando Collor.

CATÓLICA

A Universidade Católica do Rio Grande do Norte conquistou mais uma vitória com o reconhecimento pelo Ministério da Educação do curso de graduação de Ciências Contábeis, que poderá receber até 100 alunos. O reconhecimento é válido até o ciclo avaliativo seguinte.

DIESEL

A Petrobras anunciou ontem, quinta-feira, 11, que a partir de hoje, sexta-feira, 12, o preço médio de venda de diesel para as distribuidoras passará de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro, uma queda de 4%, que significa uma redução de R$ 0,22 por litro.

SALÁRIO

O salário mínimo ideal para atender às necessidades de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.388,55 em julho, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O valor corresponde a 5,27 vezes o piso federal atual, de R$ 1.212.

PIX

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que os bancos não perdem dinheiro com o Pix, e afirmou que o sistema tem vantagens também para eles, discordando do presidente Bolsonaro que afirmou que as instituições financeiras têm aderido a manifestos a favor da democracia porque supostamente perdem dinheiro com o sistema.

STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu, nesta quarta-feira (10), a ministra Rosa Weber para presidir a Corte e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ela sucederá o ministro Luiz Fux, presidente da Corte no último biênio. A posse está prevista para 12/9. Na mesma eleição, o ministro Luís Roberto Barroso foi escolhido para assumir a Vice-Presidência do Tribunal.

MULHERES

As mulheres não precisarão mais da autorização para a realização voluntária (laqueadura). Essa exigência foi abolida em projeto de lei do Senado, que também aprovou a redução de 25 de 21 anos para esse procedimento. O texto ainda vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro.

PORTO

Está definido. O novo porto do Rio Grande do Norte, o Porto Indústria-Multipropósito Offshore será construído entre os municípios de Caiçara do Norte e São Bento do Norte. Outras áreas nos municípios de Porto do Mangue, Touros e Natal foram cogitadas, mas a definição levou em conta a viabilidade técnica, ambiental e também econômica das regiões.