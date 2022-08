Desmentido

A governadora Fátima Bezerra desmente que tenha conversado com a ex-governadora Rosalba Ciarlini em termos de adesão a sua candidatura. Na verdade, Rosalba conversou com Carlos Eduardo sobre apoio ao seu nome como candidato ao Senado.

IMAGEM

A governadora Fátima Bezerra está satisfeita com a avaliação de sua participação no primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado. Os analistas ressaltam sua responsabilidade, seriedade e respeito ao poder público.

ANÁLISE

Nas eleições deste ano o eleitor deve verificar se o Rio Grande do Norte ganhou ou perdeu com a troca dos senadores José Agripino e Garibaldi Alves Filho pelo capitão Styvenson Valentim e pela deputada Zenaide Maia.

DÓRIA

A governadora Fátima Bezerra encontra-se em São Paulo, onde participará da sabatina do ex-presidente Lula com empresários na FIESP e apresentará ações do RN de Infraestrutura e Energia no Fórum Lide, que tem o ex-governador João Dória como fundador.

ASSINATURA

O ex-presidente Michel Temer decidiu, ontem, assinar a Carta pela Democracia, da universidade do Largo São Francisco, que será lida amanhã, quando deverá registrar cerca de um milhão de assinaturas.

AUMENTO

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá nesta quarta-feira, dia 10, sobre uma proposta de reajuste salarial de 18% para os ministros da Corte e os servidores do Judiciário. O salário dos onze integrantes do Supremo Tribunal Federal passaria de R$ 39.293,32 para R$ 46.365.

CASCATA

O aumento terá efeito cascata. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. os salários de juízes e desembargadores estaduais estão vinculado a de ministros do STF. Os integrantes do Ministério Público estadual — promotores e procuradores de Justiça — sempre enviam projeto de lei à Assembleia Legislativa com um reajuste equivalente, quando há aumento no Judiciário.

DEVOLUÇÃO

O Tribunal de Contas da União (TCU), em votação unânime, condenou o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, o ex-chefe da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba Deltan Dallagnol – hoje pré-candidato à Câmara dos Deputados – e o ex-procurador-chefe do Ministério Público no Paraná João Vicente Beraldo Romão.

VALORES

Os três terão de ressarcir dano de R$ 2,831,808,17 aos cofres públicos em razão de ‘ato de gestão ilegítimo e antieconômico’ ilegais com o aval para pagamento de diárias e passagens a integrantes da extinta força-tarefa. Os três terão de pagar ainda multa individual de R$ 200 mil cada.

TRUMP

O FBI cumpriu mandato de busca e apreensão na mansão de Donal Trump, na Flórida. Os agentes entraram na mansão de Trump na segunda-feira, em busca de documentos confidenciais que teriam sido levados por ele, em vez de serem enviados para os Arquivos Nacionais, como manda a lei.