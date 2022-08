MULHERES

Nas eleições deste ano as mulheres, mais uma vez, são maioria entre as pessoas aptas a votar. Dos mais de 156,4 milhões de eleitores aptos a participar do pleito nos dois turnos, 53% são do gênero feminino.

APOIO

Ao anunciar sua candidatura ao governo do Estado o senador Styvenson Valentim fez questão de desvincular sua campanha do nome do presidente Bolsonaro. Não peço votos nem para mim, declarou. E muito menos para Bolsonaro.

CANDIDADTOS

Com a confirmação do nome de Styvenson (Valentim) como candidato, mais sete nomes disputarão a sucessão de Fátima Bezerra. Além da própria governadora e Styvenson Valentim, Clorisa Linhares (Brasil 35), Rosália Fernandes (PSTU), Danniel Morais (Psol), Fábio Dantas (Solidariedade), Rodrigo Vieira (Democracia Cristã) e Bento da Silva (PRTB).

SENADO

Para o Senado, as convenções homologaram o mesmo número de candidatos, oito nomes: Carlos Eduardo Alves (PDT), Freitas Júnior (Psol), Dário Barbosa (PSTU), Rogério Marinho (PL). Sirlei Medeiros (Democracia Cristã), Marcelo Guerreiro (PRTB), Rafael Motta (PSB) e Marcos Antônio Ribeiro (UP).

FIERN

Em artigo publicado nesse domingo, o ex-presidente da FIERN Flávio Azevedo alerta para as graves consequências da falta de compromisso do atual gestor da Fiern, Amaro Sales, em acordo firmado para definição do próximo presidente da Confederação Nacional da Indústria. Segundo Flávio, essa quebra de compromisso traz a pecha de infidelidade do atual presidente da Fiern.

AUXÍLIO

Com a antecipação do calendário do Auxílio Brasil de agosto, será iniciado amanhã, terça-feira (9), o pagamento do Bolso Família, com a inclusão de 2,2 milhões de famílias na folha de pagamento e tendo o valor mínimo de R$ 600 – valor médio de R4 607,88.

MILITARES

Os militares estão convictos da necessidade de participarem do processo eleitoral, muito embora essa atividade fuja totalmente as suas atividades. Os integrantes do Ministério da Defesa anunciam que contarão extraoficialmente o resultado das urnas.

ARAS

Em editorial, o Estadão denuncia a atuação de Aras que tem deixado o País refém das agressões de Bolsonaro. Augusto Aras à frente da PGR tem deixado o País refém das agressões de Bolsonaro. Defender a ordem jurídica e o regime democrático é obrigação da PGR, não uma opção