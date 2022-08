DENÚNCIAS

O prefeito Allyson Bezerra sente na pele o efeito provocado pelas redes sociais. Com um sistema de comunicação invejável, sua publicidade é destruída com a colocação de fotos em instagram, youtube, twitter, Facebook e telegram, mostrando a situação de abandono de ruas das cidades.

NOVA MOSSORÓ

As reclamações dos moradores do bairro “Nova Mossoró” são as mais contundentes e também as mais permanentes. Segundo eles, o bairro não recebe serviços de limpeza, saúde, iluminação pública e tudo mais necessário para se ter uma vida, no mínimo, normal.

ESQUISITICES

Enquanto o candidato a governador Fábio Dantas diz a amigos que não tem compromisso com a vitória, o senador Styvenson falou sobre sua candidatura, “Quem começou essa história só não fui eu. Se eu não queria, se eu não planejei, se eu não fui atrás, não tenho plano, nada

CAMPANHA

Como aconteceu em sua campanha para Senado, Styvenson garantiu que fará uma campanha exclusivamente por redes sociais. Sem gastos. Sobre pedidos de votos para o presidente Bolsonaro, disse “eu não peço voto nem para mim. Não vou pedir para ninguém não”.

CLORISA

A candidata a governador Clorisa Linhares (PMB) mostrou que o projeto de sua candidatura é para valer. Não aceitou ficar de fora do debate que a Band realizará no próximo domingo (7) entre candidatos ao governo do Estado, recorreu à Justiça e ganhou esse direito.

ROGÉRIO

Em Macaíba, o prefeito Emídio Júnior, e 16 dos 17 vereadores da cidade, anunciaram apoio à candidatura do ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho ao Senado.

PUXADORES

Com cerca de 70% de indecisos nas votações para o Poder Legislativo, é muito cedo para se falar em puxadores de votos para deputado federal e deputado estadual. Somente após o início do horário eleitoral gratuito e uma maior definição do eleitorado é que essa condição será melhor avaliada.

UNIMED

Usuários da Cooperativa serão prejudicados com a decisão da Cooperativa em não renovar o contrato com a Cooperativa dos Anestesiologistas. A partir da próxima terça-feira, os usuários Unimed que precisarem de serviços de anestesia terão que contratar profissional autônomo.

MACAC0S

Foi registrado um caso da doença varíola dos macacos em Mossoró. No Rio Grande do Norte dois casos estão confirmados. Agora, o Estado tem quatro pessoas infectadas pela doença, com contaminações registradas nas cidades de Parnamirim e Mossoró.

LULA

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do TSE, determinou a retirada de vídeo do ex-presidente Lula pedindo votos em um evento político em Teresina, no Piauí, seja removido das redes sociais. Ela deu 24 horas para Facebook, Instagram e Youtube cumprirem a determinação judicial.