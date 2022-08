JÔ

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 5, o apresentador, escritor, humorista e diretor Jô Soares, aos 84 anos. Ele estava internado há mais de um mês no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada nas redes sociais pela ex-mulher de Jô, Flavia Pedras, que foi casada com o apresentador durante 15 anos.

CONVENÇÕES

Hoje é o último dia para a realização de convenções partidárias visando as eleições de 2022. No Rio Grande do Norte, o Podemos deixou para o início da noite desta sexta-feira a realização do encontro no qual anunciará se o senador Styvenson Valentim será candidato a governador.

SURPRESA

Os apresentadores do Jornal das 6, da 96 FM de Natal, foram apanhados de surpresa com a entrada inesperada do senador Styvenson Valentim em seus estúdios, dizendo que queria responder perguntas sobre sua candidatura ao governo do estado.

DISPUTA

A entrada do senador Styvenson na disputa pelo governo do estado é vista com preocupação com os apoiadores da governadora Fátima Bezerra. Até hoje, as pesquisas apontam para uma vitória de Fátima no primeiro turno e com Styvenson, essa decisão poderá ser definida somente em segundo turno.

APOIO

Depois de anunciar o apoio a quatro candidatos a deputado federal, Henrique Alves, Garibaldi Filho, Carla Dickson e General Girão, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, acrescentou o nome do vereador Paulinho Freire entre os que receberão sua ajuda nas eleições deste ano.

ESTREMECIMENTO

A relação entre o prefeito de Natal e o vereador Paulinho Freire estaria arranhada por conta de os vereadores aliados de Paulinho Freire declararem apoio a outros candidatos a deputado estadual que não Adjuto Dias (MDB), filho do prefeito.

DESISTÊNCIA

Em suas redes sociais, o candidato do Avante à Presidência, André Janones, anunciou nesta quinta-feira (4) sua desistência da disputa. O deputado federal confirmou seu apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

CHUVAS

Segundo a EMPARN, há 30 anos, a região do Alto Oeste, no Rio Grande do Norte, não via uma chuva como a que caiu entre estas quarta (3) e quinta-feira (4) no mês de agosto. Em Major Sales, caíram 106 milímetros em Luís Gomes, 92,4 mm de água.

JESUS

O presidente Jair Bolsonaro (PL) visita o Recife neste sábado (06) onde participará da Marcha para Jesus na avenida Boa Viagem. Ele já participou de eventos semelhantes em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará e Espírito Santo.