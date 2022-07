AGRIPINO

No início da tarde de ontem, o ex-senador José Agripino comunicou o apoio do União Brasil às candidaturas de Fábio Dantas para o governo do estado e Rogério Marinho para o Senado.

IVAN

Além de formalizar coligação com os dois candidatos, o União Brasil vai indicar o candidato a vice-governador de Fábio Dantas. O escolhido será o ex-prefeito de Assu Ivan Júnior, que já vinha tendo o nome especulado nos bastidores.

SANDRA

Como havia sido acertado no momento da filiação ao partido UB, Sandra e Larissa reafirmaram ao ex-senador José Agripino que manterão o apoio à reeleição da governadora Fátima Bezerra. Continuam sem definição para o candidato ao Senado.

PSDB

Os tucanos do Rio Grande do Norte decidiram não coligar com nenhum candidato a senador e a governador nas eleições de 2022. O partido dedicará todo seu esforço nas nominatas a deputado federal e a deputado estadual.

REJEIÇÃO

Houve momento em que o PSDB/RN admitiu apoiar apenas o nome de Rogério Marinho para o Senado, mas o próprio candidato disse que só aceitaria esse apoio se houvesse coligação com o pré-candidato a governador Fábio Dantas. Nada feito!

DEFINIÇÕES

Dividido para o Governo, o PSDB do RN decidiu não fazer coligação para Governo e Senado. No União Brasil, valeu a decisão da maior para definir o apoio ao pré-candidato Fábio Dantas.

RECUO

Após criticar o pré-candidato ao senado Rafael Motta, e receber resposta diplomática do parlamentar atingido, o senador Jean Paul recuou e publicou em suas redes sociais que a candidatura de Rafael faz “parte da democracia”. E destacou a admiração que tem pelo deputado.

STYVENSON

O senador potiguar continua tratando os assuntos políticos com desdém. Declarou que só será candidato ao Governo se a mãe deixar. “Eu tenho outros problemas, e um deles é minha mãe autorizar ou não. Não vou mentir. Se minha mãe disser que eu não vou, eu não vou.”

MORO

Após lançar sua pré-candidatura ao Senado em julho o ex-juiz e pré-candidato ao Senado Sérgio Moro lidera as intenções de voto no Paraná, com 31%, conforme pesquisa RealTime Big Data divulgada ontem. Álvaro Dias aparece em segundo lugar com 26%.

APOIO

Depois da reunião promovido pelo presidente Bolsonaro para criticar as urnas eletrônicas, as embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido divulgaram declarações que as urnas eletrônicas já se mostraram “seguras” e ganharam reconhecimento global por sua “celeridade e eficiência”.

MODELO

O governo Joe Biden rebateu os argumentos de Bolsonaro afirmando que a votação no Brasil é um modelo para o mundo. Biden tem sido pressionado a cobrar que Bolsonaro respeite o resultado das eleições se derrotado e que os militares brasileiros não se envolvam em iniciativas bolsonaristas para contestar o pleito, em eventual golpe