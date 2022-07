UNIÃO BRASIL

Sandra e Larissa Rosado, pré-candidatas a deputado federal e deputado estadual retornaram de Natal, onde participaram de reunião com o presidente regional do UB, José Agripino, que reafirmou a liberdade de cada candidato apoiar livremente candidatos ao governo e ao Senado.

IVAN

O ex-prefeito de Assu Ivan Júnior afirmou estar à disposição do União Brasil para compor chapa como candidato a vice-governador. Acredita que “com a aliança do União Brasil, o projeto de Fábio Dantas será fortalecido e terá maior chance de vitória.

DECLARAÇÃO

Fernando Mineiro desagradou a deputada Natália Bonavides ao declarar que depois que Fátima saiu do Senado – ela foi deputada federal, foi senadora. Não tem voz na defesa da educação na Câmara Federal. Nosso Estado perdeu. Eu quero ser essa voz.

IMPEACHMENT

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) entrou com um novo pedido de impeachment para Jair Bolsonaro (PL). É mais um que vai se somar aos cerca de 144 pedidos de impeachment que estão em análise na Câmara dos Deputados. Deverá ter o mesmo destino, o engavetamento.

CONVENÇÃO

A Federação PSDB Cidadania no Rio Grande do Norte realiza hoje convenção para homologação de nove nomes candidatos a deputado federal e 25 nomes de candidatos à Assembleia Legislativa.

EMBAIXADORES

A Embaixada dos Estados Unidos se posicionou depois que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez declarações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro durante a reunião com embaixadores na última segunda-feira (18), no Palácio da Alvorada.

AUSÊNCIA

Os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica declinaram do convite do Palácio do Planalto e não comparecerem à reunião de Bolsonaro com embaixadores em Brasília, no começo da semana, dando a entender que os militares não querem atrelar as tropas ao discurso do presidente da República.

CONFIANÇA

Por meio da assessoria de imprensa, a embaixada declarou que “os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras”. Disse ainda que o Brasil tem “um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores”.

APOIO

O pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o apoio de lideranças do MDB de 11 estados em reunião com representantes dos estados do Amazonas, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Paraíba, Alagoas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, Pará e Rio Grande do Norte.