APROVAÇÃO

Em Assú, o Instituto Agora Sei divulgou nova pesquisa de avaliação administrativa apontando que 89,4% da população aprova a gestão do atual prefeito Gustavo Soares. Mais de 97% do público pesquisado disse aprovar como ótima, boa e regular a organização do São João Mais Antigo do Mundo

AGRIPINO

O ex-senador José Agripino, presidente do diretório estadual do União Brasil, reunirá hoje, quarta-feira 20, os pré-candidatos de seu partido para vagas na Câmara Federal. Será uma reunião corriqueira, sem que entre na pauta possíveis apoios a candidaturas majoritárias.

CANDIDATOS

Na nominata de candidatos a deputado federal pelo União Brasil estão os deputados Benes Leocádio e Carla Dickson; o ex-prefeito de Pau dos Ferros, Leonardo Rêgo; a vereadora de Natal Camila Araújo; a vereadora de Parnamirim Carol Pires; a ex-deputada federal Sandra Rosado e a ex-primeira dama de Assu, Vanessa Lopes.

STYVENSON

Mantendo o clima de suspense sobre a candidatura do senador Styvenson Valentim ao governo, o Solidariedade marcou para o dia 5 de agosto a convenção que decidirá sobre essa resolução. Styvenson disse que não descartava a possibilidade de ser candidato de “opção” para o RN.

ENTUSIASMO

Fábio Dantas, em entrevista à FM98 Natal, disse esperar resultado favorável nas próximas eleições. E lembrou de eleições anteriores onde candidatos situados na terceira colocação nas pesquisas terminaram sendo eleitos para o cargo de governador do estado.

INDEFINIÇÃO

José Agripino e Álvaro Dias sabem que ficar de fora da campanha para a escolha dos futuros governador e senador pelo RN é a pior posição para uma liderança política. Agripino não nutre simpatia pela governadora Fátima enquanto Álvaro não quer apoiar Fábio.

DEFINIÇÃO

Correligionários de Fábio e de Rogério Marinho procuram uma motivação para que os dois, Agripino e Dias, encontrem uma solução para o impasse que estão vivendo.

PCdoB

O PCdoB do RN anunciou a advogada Ana Sufia Nunes, de Parnamirim, como a indicada para ocupar a segunda suplência da candidatura ao Senado de Carlos Eduardo Alves. Na eleição anterior, o partido indicou o atual vice-governador Antenor Roberto.

NATAL

Um presidenciável escolheu a cidade do Natal para o lançamento de sua candidatura a presidente da República nas eleições de 2022. A convenção do partido Unidade Popular está marcada para o próximo domingo 24, no Sesc, Cidade Alta, a partir das 9h.

PREFEITURA

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, aposta na possibilidade do seu candidato a deputado federal Paulinho Freire ser candidato a prefeito da capital em 2024. Para isso, trabalha para que além de ser o mais votado em outubro, tenha mais de 20 mil votos em Natal.