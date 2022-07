UB

Representando o União Brasil de Mossoró, Sandra Rosado e Larissa Rosado serão recebidas amanhã, em Natal, pelo presidente do diretório estadual do partido, José Agripino, para entendimentos sobre a convenção estadual que será realizada no próximo dia 28 de julho.

CANDIDATOS

O União Brasil espera eleger o maior número possível de candidatos a deputado federal e estadual. A convenção homologará nominatas completas com nove nomes à Câmara dos Deputados e 25 à Assembleia Legislativa, esperando eleger 2 a 3 federais e 3 a 4 estaduais.

ALIANÇAS

José Agripino adiantou em entrevista à Tribuna do Norte que a decisão sobre alianças com outros partidos será discutida até a convenção. No estado, o UB não terá candidatos próprios ao Senado nem ao Governo do Estado. Os candidatos do partido estão liberados para escolha pessoal.

PROPAGANDA

Para José Agripino, a decisão sobre o horário eleitoral gratuito para as eleições majoritárias será uma decisão dos candidatos proporcionais. A exceção fica para a campanha de presidente da República, pois o presidente do partido, deputado Luciano Bivar, concorrerá à presidência da República.

VICE

O pré-candidato ao governador Fábio Dantas insiste com o ex-prefeito de Assú, Ivan Júnior, para que aceite ser o candidato a vice-governador. Com isso, haveria mais possibilidade de coligação com o União Brasil e mais facilidade para conquistar o horário eleitoral do partido para sua campanha.

EXCLUSÃO

O apoio de algumas lideranças será decidido por exclusão. O ex-deputado Henrique Alves não apoiará a reeleição de Fátima Bezerra pelo fato do candidato a vice ser Walter Alves. Em Mossoró, o PP de Rosalba não apoiará Rogério Marinho que tem o apoio do prefeito Allyson.

BLOGS

Quem lê os blogs estaduais, incluindo os de Natal, pode perceber a propaganda, implícita ou explícita da prefeitura de Mossoró. É o prefeito Allyson Bezerra investindo na estadualização dos acontecimentos locais.

COLIGAÇÃO

Rogério Marinho (PL) descartou a possibilidade de participar de aliança sem Fábio Dantas. “No caso das coligações formais, não há hipótese de estarmos separados. Mas existirão pessoas de partidos diferentes que poderão não estar na coligação ou poderão nos apoiar, independente do apoio formal”, disse.

STYVENSON

É voz geral que o senador Styvenson Valentim é candidato a governador. Enquanto seu nome não é oficializado fica satisfeito com as especulações que o mantêm na mídia e continuando sendo citado nas pesquisas aplicadas no estado.

DESAGRADO

O presidente Bolsonaro desagradou os evangélicos ao participar da homilia em Natal celebrada pelo arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha e mais ainda aos católicos que não o queriam ver na Igreja ao lado de um clero progressista. Pra completar, usou escapulário no pescoço e comungou.

LULA

Mesmo tendo a senadora Simone Tebet, filiada ao MDB, como pré-candidata à presidência da República, líderes do partido em diversos estados se reuniram na tarde de ontem (18) para declarar apoio à pré-candidatura de Lula a presidente.

ICMS

Além da redução de cobrança do ICMS na gasolina, outros serviços tiveram a cobrança de ICMS reduzida em Goiás, como serviços de telecomunicação (de 29% para 17%) e energia elétrica (de 25% para 17% para famílias de baixa renda e de 29% para 17% para os demais consumos).