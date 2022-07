EZEQUIEL

Na feirinha de Santana, em Currais Novos, a governadora Fátima Bezerra e o deputado Ezequiel Ferreira demonstraram, de público, que marcharão juntos nas eleições deste ano. Aliás, Fábio Dantas, que disputará o governo do estado, tem dito e repetido que Ezequiel sempre esteve com Fátima.

EXEMPLOS

Para Fábio Dantas, o fato de Ezequiel permanecer com indicações importantes no governo Fátima Bezerra, inclusive secretários de Estado, fala por si só. Tivesse pensamento diferente, Ezequiel teria devolvido os cargos ocupados até hoje.

ÁLVARO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, acompanhou o presidente Jair Bolsonaro quando de sua última visita a Natal. Esteve sempre ao lado do ex-ministro Rogério Marinho, seu candidato ao Senado.

COLIGAÇÕES

A chapa de oposição ao governo do estado no RN tem que superar várias dificuldades para conseguir formar coligações. Alguns partidos, como PP, PTB e PSDB estão fechados no apoio a Rogério Marinho para o Senado, mas não conseguem um acordo em relação a governador.

MOSSORÓ

É um caso típico dessa dificuldade. O PP tem no prefeito Allyson Bezerra um adversário radical que critica os representantes do partido na cidade, desde que assumiu a prefeitura da cidade. Um dos projetos de Allyson é fazer o candidato a deputado Lawrence mais votado que Beto.

PREJUÍZO

Nos bastidores, o pré-candidato ao Senado Rogério Marinho não esconde o desconforto em ter que enfrentar tanta dificuldade pelo fato de Fábio Dantas não conseguir agregar apoiadores. Não é impossível um entendimento com o senador Styvenson Valentim como candidato ao governo.

MULHERES

Nas últimas pesquisas registradas e divulgada no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição, tema preferência do eleitorado feminino. O eleitorado masculino está mostrando preferência pelos candidatos Fábio Dantas e Styvenson Valentim.

FACADA

A facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018 continua sendo elemento de manutenção da mídia bolsonarista. Agora, o ministro da Justiça, Anderson Torres, determinou que a Polícia Federal investigue produção cinematográfica onde personagem semelhante ao presidente Jair Bolsonaro participa de uma motociata e sofre um ataque.

CONVENÇÃO

O presidente do Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro no Rio Grande do Norte (MDB-RN) convoca seus filiados para a convenção a se realizar, no dia 23 de julho. Será uma convenção cartorial para definição de candidatos para as Eleições de 2022.