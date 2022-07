ADIAMENTO

O pré-candidato a governador Fábio Dantas ter testou positivo para o coronavírus. Por esse motivo o partido Solidariedade adiou a data de sua convenção para oficialização dos candidatos às eleições de 2022, inicialmente prevista para 20 de julho.

ÁLVARO

A equipe de apoio à candidatura de Fátima Bezerra à reeleição encarregou o seu companheiro de chapa, deputada Walter Alves, para tentar convencer o prefeito de Natal a apoiar esse projeto. A possível entrada do senador Styvenson na campanha poderá levar a decisão para o segundo turno.

ADJUTO

O filho do prefeito de Natal, Adjuto Dias, é candidato a deputado estadual pelo MDB e seu nome será utilizado para convencer o pai a apoiar a candidatura oficial nas eleições deste ano. Hoje, Adjuto é suplente de deputado estadual.

PRESIDÊNCIA

Na conversa entre Walter e Álvaro, além de maior apoio ao nome de Adjuto Dias, será mostrada a importância da eleição de Fátima Bezerra para a escolha do futuro presidente da Assembleia Legislativa e compromisso nesse sentido será discutido.

ENTREVISTA

Em entrevista à Rádio Rural de Mossoró, o ex-prefeito Carlos Eduardo declarou: “Nós precisamos ganhar [a eleição para o Senado] e derrotar o bolsonarismo com Rafael e tudo”. O crescimento do nome de Rafael Motta favorece o nome de Rogério Marinho ao Senado.

ÁGUA

Em encontro com os presidentes de Federações e Associações de Municípios do Nordeste, o pré-candidato ao Senado Rogério Marinho (PL), destacou o potencial econômico de obras que garantam segurança hídrica para a região.

ÁGUA II

“Quando falamos em água, não é só para consumo humano. É para permitir a atração de indústrias, de comércio, para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, para melhorar a qualidade de vida”, finalizou Rogério.

AUXÍLIO PERMANENTE

Os deputados Beto Rosado (PP), General Girão (PL), João Maia (PL) e Walter Alves (MDB) votaram contra a proposta de tornar o Auxílio Brasil permanente no valor de R$ 600. Foram 338 votos contrários que derrubaram a proposta.

JUIZ

O juiz Ivan Lira de Carvalho, titular da 5ª Vara Federal no RN, será nomeado desembargador do TRF da 5ª Região, em Recife. Fazendo parte da lista tríplice pela terceira vez, a Constituição impõe sua nomeação para o cargo.

IMPEACHMENT

Circula nos bastidores que o fato de Rafael Motta não ter tido o apoio do PT para sua desejada pré-candidatura ao Senado Federal, na chapa da governadora Fátima Bezerra, foi o seu voto favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016.

ROSALBA

Da mesma forma, o PT potiguar vem criando dificuldades para o apoio da ex-prefeita de Mossoró Rosalba Ciarlini à candidatura de Fátima Bezerra. Apesar das várias investidas, o Gabinete da Governadoria não tem mostrado sensibilidade a essa pretensão.

ELEITORADO

De acordo com o TSE, temos hoje no Brasil, 149.836.269 eleitores aptos a votarem na eleição deste ano, sendo 79.224.596 mulheres e 78.444,90 homens. Nesse número será acrescido mais 2.042.817 de jovens com mais de dezesseis anos, que se inscreveram para participarem do pleito.

AUXÍLIO

O Governo do RN atenderá famílias desabrigadas ou desalojadas por conta das fortes chuvas. O auxílio tem caráter assistencial e temporário para quem sofreu danos materiais às famílias residentes nos 21 municípios com situação de emergência reconhecida.