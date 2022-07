ELEIÇÕES

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) elegeu, na sessão de ontem, (12), os novos presidente e vice do TRE-RN para o período 2022-2024. Os desembargadores Cornélio Alves foram escolhidos presidente e o desembargador Expedito Ferreira o vice-presidente.

STYVENSON

O lenga-lenga do senador Styvenson Valentim faz parte do jogo que terminará com o lançamento de sua candidatura ao governo do estado. Os aliados não desejam essa candidatura que deverá levar a campanha ao segundo turno. Os de Fábio Dantas, torcem para que isso aconteça.

EMENDAS

Até o momento, o valor das “Emendas do Relator”, que substituiu o “Mensalão” liberado é de R$ 12,5 bilhões. Antes das eleições deste ano, esse valor ainda chegará aos E$ 16,1 bilhões. Pode?

ENCONTRO

As pré-candidatas a deputado federal e deputado estadual, Sandra Rosado e Larissa Rosado encontram-se em Natal, onde se reuniram com o presidente do União Brasil, José Agripino. Na pauta, situação do partido em relação às eleições majoritárias e instalação do diretório municipal do União Brasil em Mossoró.

UB

O presidente estadual do União Brasil (UB), José Agripino, deve reunir até a próxima sexta-feira os pré-candidatos a deputado pelo partido para definir como ficará a legenda com relação a apoios e formação de aliança nas eleições para o governo do Estado e do Senado.

ROGÉRIO

O ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho é o convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas do portal da Revista Veja. “Aliado ao presidente Jair Bolsonaro, vai concorrer ao Senado no Rio Grande do Norte na eleição de outubro.

CÂMARA

A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concede uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição e decreta estado de emergência no País. Serão beneficiados mais de 33 milhões de brasileiros que passam fome.

CIRURGIA

Maria da Hungria Bezerra da Paz, 92 anos, está internada há seis dias no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. A paciente quebrou o fêmur e precisa passar por cirurgia. Segundo a neta da idosa, o procedimento foi cancelado por falta de anestesia geral na unidade hospitalar, o que está sendo negado pela diretoria do Hospital.

TELEFONEMA

O presidente Bolsonaro telefonou à família de Marcelo Arruda, assassinado por seguidor fanático do presidente da República. Convidou a família a participar de uma coletiva de imprensa, para uma declaração conjunta sobre o ocorrido.

INESPERADO

O telefonema de Bolsonaro foi uma atitude imprevista e inesperada para os que combatem sua política radical e pela vítima estar realizando festa temática do PT, quando foi alvejado. Além de surpreendente, Bolsonaro pode ter desarmado os espíritos em relação ao assunto.