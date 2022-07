BOLSONARO

O assassinato do ex-premiê japonês, Shinzo Abe, baleado durante comício político no Japão, mexeu com o emocional do presidente Jair Bolsonaro, que fez declarações sobre o assunto e relembrou o atentado que sofreu nas eleições presidenciais de 2018. É um alerta para as próximas eleições.

ASSASSINATO

Em Foz do Iguaçu (PR) um guarda municipal foi assassinado, no fim da noite de sábado, durante sua festa de aniversário de 50 anos. Marcelo Arruda era filiado ao PT e foi candidato a vice-prefeito da cidade paranaense em 2020. Ele foi morto a tiros por Jorge Guaranho, agente penitenciário federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).

PREOCUPAÇÃO

Presidenciáveis e autoridades dos três Poderes manifestaram preocupação com uma possível escalada da tensão nas eleições deste ano e condenaram a violência durante a pré-campanha, que terá início oficialmente em agosto.

MANIFESTAÇÕES

Presidenciáveis manifestaram preocupação com a possível escalada da tensão nas eleições deste ano. Lula declarou solidariedade aos familiares e amigos de Arruda. Ciro Gomes, disse que o ódio político precisa “ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas”. Simone Tebet mostrou preocupação com o acirramento da polarização política no País.

TRANSFERÊNCIA

Os candidatos a governador e a senador, Fábio Dantas e Rogério Marinho, estão conscientes que o apoio do prefeito Allyson Bezerra não garante aos dois votação correspondente ao nível da avaliação administrativa do prefeito, constatada em pesquisas de opinião pública.

FÁTIMA

Uma dessas comprovações pode ser constatada no índice de intenção de votos da governadora Fátima Bezerra, sempre aparecendo como primeira colocada na preferência dos eleitores de Mossoró. Ao que parece, o voto do eleitor independe do apoio dos prefeitos.

VEREADORES

Preocupado com o resultado eleitoral na eleição para governador, os prefeitos estão exigindo dos vereadores a fidelidade necessária para comprovação de suas lideranças. Depois, caso os votos dos candidatos por eles apoiados não correspondam, podem refletir na eleição de 2024.

AGRIPINO

Observando essa realidade, e com a experiência adquirida ao longo de vários mandatos exercidos, o senador Agripino declarou, recentemente, que prefeitos e vereadores não ganham eleições majoritárias. Mas, concluiu, isso não deprecia esses políticos municipais.

INFLAÇÃO

Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos, ficou em 0,62% percentual em junho deste ano. Em maio foi de 0,45% e em junho do ano passado (0,60%). o INPC acumula 5,61% no ano e 11,92% em 12 meses.

ALIENAÇÃO

“A alienação eleitoral no Brasil Democrático”, do Instituto Votorantim, mostra que, desde 2006, a alienação eleitoral, soma de abstenções passiva (não Comparecimento) e ativa (votos brancos e nulos), nos pleitos presidenciais passou de 25,1%, em 2006, para 29%, em 2014 e 2018.

DESINTERESSE

Esse aumento representa um maior desinteresse da população com o processo eleitoral. No caso dos jovens, mantido esse comportamento na vida adulta, a alienação brasileira pode se aproximar de situações observadas em democracias consolidadas do Atlântico Norte.