GIRÃO

Da bancada federal do nosso estado, somente o General Girão votou pela manutenção do veto do presidente Bolsonaro aos projetos que garantem a destinação de R$ 3,86 bilhões do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial de Audiovisual para artistas que sofreram perdas por conta da pandemia de Covid-19.

BOLSONARO

O presidente Bolsonaro estará mais uma vez em Natal, desta vez para participar de evento religioso. O coronel Hélio Oliveira, um dos organizadores do evento, confirmou sua participação na Marcha com Jesus que acontecerá nesse dia.

PRESENÇA

Na próxima visita ao estado, Bolsonaro quer delimitar seu palanque no estado. Vai cobrar dos aliados a presença do candidato a governador pela oposição, Fábio Dantas, que não esteve presente na última visita do presidente à Natal. Fábio terá que se posicionar publicamente sobre esse apoio.

DESPESAS

Novidade entre as notícias relacionadas ao ex-presidente da Caixa Econômica Federal. As suas viagens para lançar o programa Caixa Mais Brasil custaram mais de R$ 10 milhões aos cofres da CEF. Em Mossoró, o presidente da Caixa gastou R$ 52 mil, em viagem que durou menos de 24 horas.

PSD

O Partido Social Democrático realizara sua convenção para escolha das candidaturas majoritárias, governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual, para as eleições de 2022 no dia 22 deste mês.

COINCIDÊNCIA

Os partidos União Brasil e Partido dos Trabalhadores marcaram suas convenções estaduais para o mesmo dia, 23 de julho. Perguntado sobre essa coincidência, o presidente estadual do UB, José Agripino, respondeu que era “mera coincidência”. Claro que é isso mesmo.

CHUVAS

Segundo pesquisadores, as chuvas que continuam a cair em nossa região é resultado do aquecimento global ocasionado pelas mudanças climáticas, quase sempre impulsionadas pelas ações humanas. Pesquisa realizada por cientistas do Brasil, Reino Unido, Holanda, França e Estados Unidos comprovam essa realidade.

CIGARROS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu hoje (6) manter a proibição de importação, propaganda e venda de cigarros eletrônicos no Brasil. A restrição começou em 2009, mas a comercialização continua ocorrendo de forma ilegal no país.

CONSTRUÇÃO

Nos dois últimos anos, a construção civil registrou um crescimento de 30% em nível de emprego. É o maior índice desde 2016, trazendo euforia ao setor, pois a construção civil é uma das atividades econômicas que mais oferece empregos no país.

REAÇÃO

Diante das pressões para que o deputado Rafael Motta desista de sua candidatura ao Senado, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, reafirmou que essa decisão é irreversível e que Motta será candidato em qualquer situação, com ou sem o apoio do PT.