INVASÂO

Sem convite para entrar e sem audiência marcada, o deputado Coronel Azevedo “invadiu” o gabinete da governadora Fátima Bezerra, onde permaneceu por mais de duas horas. O ato truculento, não registrado pela mídia da capital, teve como objetivo exigir a liberação de verbas parlamentares, de sua autoria.

CONVOCAÇÃO

Os vereadores mossoroenses convocaram o secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima, para justificar aditivo em contrato da Prefeitura de Mossoró para obra no Memorial da resistência, já concluída e inaugurada pelo prefeito Allyson Bezerra.

JUSTIFICATIVA

Além da irregularidade constatada no aditivo pós conclusão de obra pública, a prefeitura se negou a prestar as informações solicitadas pelos vereadores que, por conta disso, resolveram convocar o secretário Rodrigo Lima.

ENTREVISTA

O prefeito Allyson Bezerra esteve em Brasília e, em seu retorno, não prestou contas de sua viagem, como das vezes anteriores. Talvez, por conta do processo eleitoral, o tratamento recebido na capital federal tenha sido diferente das vezes anteriores.

ENFRAQUECIMENTO

A convocação de um secretário municipal para prestar esclarecimentos à Câmara Municipal mostra o enfraquecimento do prefeito Allyson na Casa Legislativa. Nem mesmo os vereadores que apoiam sua administração tentaram evitar esse constrangimento.

VISITA

A governadora Fátima Bezerra retorna hoje à Mossoró. Segundo sua assessoria, trata-se de viagem administrativa, mas nada impede que mantenha contatos políticos relacionados a sua campanha pela reeleição.

ÁLVARO

O prefeito Álvaro Dias ainda não oficializou apoio a nenhum dos candidatos a governador do estado. Com o filho Adjuto Dias filiado ao MDB e candidato a deputado estadual, analisa cuidadosamente a posição que assumirá sem prejudicar a candidatura do filho à Assembleia Legislativa.

PESQUISAS

Em relação à divulgação das últimas pesquisas divulgadas é importante observar que, em relação aos candidatos a deputados estaduais e federais, o número dos que respondem que não sabem e que não votam em ninguém, gira em torno de 90%.

MOBILIZAÇÃO

Moradores do Conjunto Itapetinga, que já fecharam a BR 304 como forma de protesto, estiveram em frente à prefeitura de Mossoró, mas não conseguiram ser recebidos pelo prefeito nem por seus auxiliares, o que mostra a mudança de comportamento por parte das autoridades municipais.

MARCHA

Prefeitos de todos Brasil viajarão à Brasília para protestar contra as medidas do governo federal em relação ao ICMS dos combustíveis, incluídas na PEC “Kamikaze”. Calculam que terão um prejuízo de R$ 73 bilhões de reais por ano e querem que o presidente Bolsonaro garanta alguma compensação por esse prejuízo.

MOSSORÓ

Ainda esta semana, a TCM deverá divulgar pesquisa aplicada em Mossoró, com avaliação das administrações federal, estadual e municipal, além das intenções de votos para cargos legislativos. O levantamento foi realizado após o Mossoró Cidade Junina.

CPI

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que aceitará o pedido de instalação da CPI para apuração de irregularidades no MEC. Quer convencer a oposição pra que a Comissão seja instalada somente após as eleições.