RADICALISMO

A bancada do prefeito Allyson Bezerra não tem como explicar a recusa em votar um projeto que tem ideia de criar um programa de proteção de mulheres agredidas, simplesmente por haver sido proposto por um vereador de oposição. É pura estupidez.

BR304

A demora na conclusão do asfaltamento de 17km na Reta da Tabajara não é motivo suficiente para desanimar nossa bancada federal. O senador Jean Paul Prates, em final de mandato, colocou na lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 emenda para duplicação da BR-304 até a divisa com o Ceará.

PSB

Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, confirmou que a decisão da coligação do partido com o PT em São Paulo passa por entendimentos nos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. Em nosso estado, quer a retirada da candidatura de Carlos Eduardo ao Senado e apoio a Rafael Motta para essa disputa.

PEC

O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (30) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que institui estado de emergência até o final do ano para ampliar o pagamento de benefícios sociais (PEC 1/2022). Agora a proposta será encaminhada para análise da Câmara dos Deputados.

TRANSITORIEDADE

A PEC prevê R$ 41,25 bilhões até o fim do ano para a expansão do Auxílio Brasil e do vale-gás de cozinha; para a criação de auxílios aos caminhoneiros e taxistas; para financiar a gratuidade de transporte coletivo para idosos; para compensar os estados que concederem créditos tributários para o etanol; e para reforçar o programa Alimenta Brasil.

CENTRÃO

O Poder Executivo fica cada vez mais dependente do Centrão. Ontem, a Comissão de Orçamento aprovou dispositivo para tornar obrigatória a execução das emendas de relator-geral do Orçamento. Esses recursos somaram R$ 16,5 bilhões neste ano, podendo chegar a R$ 19 bilhões no ano que vem.

HOSPITAL

Com inauguração prevista para novembro, o Hospital da Mulher será administrado pela Secretaria de Saúde, em cooperação técnica (acadêmica) com a Uern. A Sesap será responsável pela gestão de processos, técnica/pessoal, contratos, insumos, aquisições, etc. A Uern será responsável pela gestão acadêmica e interação com outras instituições de ensino sobre o campo de práticas acadêmicas.

EÓLICA

Com 117 usinas eólicas, mais de 1.500 turbinas em operação e investimento de R$ 7,5 bilhões nos últimos dois anos, o primeiro empreendimento eólico para geração de energia elétrica do RN foi construído pela Petrobras, em 2004, para consumo próprio.

PESQUISA

O Grupo TCM encomendou pesquisa em Mossoró para verificar a intenção de votos para Governo do Estado, deputado federal e estadual, além de avaliação das gestões Bolsonaro, Fátima Bezerra e do prefeito Allyson Bezerra. A previsão de divulgação do resultado será na próxima quinta-feira (7).

FOME

Somente quatro, em 10 famílias brasileiras, têm dinheiro para comer. A fome atinge mais as pessoas mais vulneráveis, como pretos e mulheres. Em São Paulo, estado mais rico do país, 320 mil alunos estão vivendo em estado de pobreza. Por esse motivo o governo paulista vai manter a merenda escolar no período de férias escolares.