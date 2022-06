AFASTAMENTO

A partir de hoje, pré-candidatos não poderão mais transmitir programas, sob pena de multa e cancelamento de candidatura. Em Mossoró, a vereadora Larissa Rosado deixou de apresentar o FM 7 Horas, sendo substituída pelo radialista Edmundo Torres.

STYVENSON

Partidários da governadora Fátima Bezerra aguardam com expectativa a decisão do senador Styvenson Valentim sobre uma possível candidatura ao governo do estado. Com sua entrada, tem-se como certo que a eleição será decidida em segundo turno.

SENADO

O PSB nacional faz pressão junto ao partido dos trabalhadores para que o PT do Rio Grande do Norte abandone a candidatura de Carlos Eduardo Alves ao Senado e passe a apoiar o nome do deputado Rafael Motta.

CANDIDATURAS

Seis pré-candidatos trabalham para conquistar a cadeira de senador, em substituição a Jean Paul que não disputará reeleição: Carlos Eduardo Alves (PDT), Rafael Motta (PSB), Dario Barbosa (PSTU). Rogério Marinho (PL), Ney Lopes (PMB) e Freitas Júnior (Psol).

TROCA

O PT quer a retirada de Márcio França, ex-governador de SP, que deseja retornar ao cargo. O presidente do PSB fez a proposta para que Fátima Bezerra substitua o nome de Carlos Eduardo por Rafael Motta para apoiar Fernando Haddad para governador de SP.

PODEMOS

O partido PODEMOS vai apresentar no próximo sábado (2), estudo sobre A economia do Rio Grande do Norte. “Pensando o Desenvolvimento do RN” contará com as presenças do economista Denis Fernandes, do cientista social Felipe Calabrez e do comentarista econômico Emanuel Pesso.

DESEMPREGO

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta (30), a taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,8% no trimestre encerrado em maio, com a falta de trabalho atingindo 10,6 milhões de brasileiros.

CANDIDATURA

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reafirmou que o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas nas eleições proporcionais deve ser cumprido de modo independente por cada agremiação e não pela federação partidária como um todo.

LIMITES

Cabe ao Congresso definir os limites de gastos dos candidatos um ano antes da eleição. Como isso não aconteceu o TSE decidiu definir os valores.

TETOS

Os valores foram atualizados, ficando: Presidente da República, 1º turno: até R$ 88,35 milhões; Presidente da República – 2º turno: até R$ 44,17 milhões; Deputado federal – R$ 3,15 milhões; Deputado estadual ou distrital – R$ 1,26 milhão.