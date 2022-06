PSDB

O deputado Ezequiel Ferreira, presidente regional do PSDB, deve oficializar nesta semana a Federação com o Cidadania, presidido no estado pelo ex-deputado Wober Júnior.

PREFEITURA

Circulam rumores que o deputado Rafael Motta estaria sendo pressionado para retirar sua candidatura ao Senado, prejudicar a de Carlos Eduardo. Em troca, teria o apoio do PT para disputar a prefeitura de Natal, em 2024.

ULTRAPASSAGEM

Nas últimas pesquisas divulgadas no Rio Grande do Norte, Rogério Marinho superou Carlos Eduardo Alves nas intenções de votos. Rafael Motta pode representar a diferença.

TRANSFERÊNCIA

Um dos motivos da demora do prefeito Allyson Bezerra demorar em declarar seu apoio ao candidato a governador Fábio Dantas é que a decisão servirá para medir seu poder de transferência de votos nessa eleição.

ANÚNCIO

Na próxima quinta-feira 7, o prefeito Allyson Bezerra (Solidariedade) fará um encontro para tentar alavancar em Mossoró, a candidatura de Fábio Dantas ao Governo.

ALEMANHA

O ex-senador José Agripino, que se encontra na Alemanha, será o palestrante de hoje no Fórum do Instituto Democrático de Centro (IDU), representando o União Brasil que se filiará a esse Instituto.

CANDIDATURA

A vereadora na cidade Assú Delkiza Cavalcante lançou nesta quarta (29) sua pré candidatura a Câmara dos deputados. Além de vereadora, Delkiza é historiadora pela UERN e especialista em Gestão Pública pela UFRN.

PESQUISA

A semana começou com pesquisa da Record TV, com 1.500 entrevistas, registrada como RN-01637/2022, com Fátima Bezerra com 39% na estimulada. Styvenson Valentim tem 14% e Fábio Dantas 12%.

PONTA NEGRA

A Tv Ponta Negra divulgou pesquisa com 1.700 entrevistas, entre os dias 22 e 25 de junho, onde a colocação dos três primeiros candidatos próxima à anterior.

DIVULGAÇÃO

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, disse que o governo vai divulgar uma tabela com os preços esperados dos combustíveis em cada estado após a sanção da lei que limita a tributação estadual (LC 194/22).

SALÁRIOS

No Congresso Nacional, o substitutivo apresentado pelo relator do Orçamento autoriza a reestruturação e recomposição salarial da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penitenciária, além das polícias Civil e Militar e bombeiros militares do Distrito Federal.